Первые Bentley от Brabus: форсированный V8, много карбона и полностью перешитый салон

Тюнинг-ателье Brabus продолжает пополнять портфолио новым для себя брендами: руки немецких мастеров наконец-то добрались до Bentley, сегодня представлены Brabus 900 и Brabus 900 Superblack на базе актуального Bentley Continental GT/GTC.

Компания Brabus прославилась тюнингом Мерседесов, а для прочих марок в составе Brabus Group есть «зонтичное» ателье Startech (занимается тюнингом Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, Maserati и Tesla). В 2022 году концепция поменялась: с целью расширения клиентской базы и повышения прибыльности бизнеса было принято решение предлагать тюнинг от Brabus и для других брендов. С тех пор у Brabus появились программы доработок для Porsche, Range Rover, Rolls-Royce, smart и даже для мотоциклов KTM, а теперь в Ботропе готовы «прокачать» ещё и Bentley Continental GT/GTC последнего поколения.

Надо отдать должное дизайнерам Brabus: британский спорткар в их исполнении получился весьма элегантным, новый аэродинамический обвес из углепластика выглядит гораздо менее вычурно, чем у представленной в прошлом месяце заводской топ-версии Supersports. Вместе с тем Brabus утверждает, что новый обвес полностью функционален: он уменьшает подъёмную силу, а новая форма воздуховодов в переднем бампере улучшает охлаждение тормозов и бензинового двигателя.

Brabus 900 (кабриолет) и Brabus 900 Superblack (купе) сделаны на основе самой мощной полноприводной гибридной версии Speed, силовая установка которой в стоковом исполнении выдаёт пиковые 782 л.с. и 1000 Нм, из них 600 л.с. и 800 Нм приходятся на 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8. Электрическую часть силовой установки специалисты Brabus не трогали, а V8 снабдили новыми, более производительными турбокомпрессорами, новой системой подачи воздуха, новой выхлопной системой из нержавеющей стали и новой программой управления. В результате максимальная совокупная отдача силовой установки выросла до 900 л.с. и 1100 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,2 до 2,9 с. Максимальная скорость прежняя, у купе GT она ограничена на отметке 335 км/ч, у кабриолета GTC — на отметке 285 км/ч.

Подвеска занижена на 20 мм. Кованые колёса Brabus Monoblock ZM Platinum Edition, разработанные специально для этой модели, обуты в спортивные покрышки Pirelli Pzero размерности 275/35 ZR 22 спереди и 315/30 ZR 22 сзади. Крышки болтов крепления колёс стилизованы под одну центральную гайку, как у колёс гоночных автомобилей. Все эмблемы и шильдики Bentley заменены аналогичными по форме от Brabus.

Салон заново обшит нежной чёрной кожей, включая стойки и потолок, на креслах и дверных картах есть обширные стёганые вставки с перфорацией. Стёганую кожу можно также увидеть на полу, на изгибах порогов и даже в багажнике. Плоские поверхности порогов украшены массивными карбоновыми накладками с подсветкой. Передняя панель и верхние сегменты дверей также щедро декорированы карбоном.

Показанное на фотографиях купе Brabus 900 Superblack стоит в Германии 582 227 евро, кабриолет — 641 205 евро. Цены последующих экземпляров могут быть немного иными в зависимости от выбранных заводских опций и опций от Brabus.