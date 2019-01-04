Первый рестайлинг так и не добравшегося до РФ Suzuki Baleno: другой декор и прежние моторы

В Сети появилась фотография обновленного хэтчбека Suzuki без какой-либо маскировки. По предварительным данным, посвежевшая модель выйдет на рынок в феврале текущего года.

«Пятидверку» Suzuki выпускают с 2015 года, она построена на платформе Heartect, которая также лежит в основе последнего Swift. Для машины возродили имя Baleno – семейство с таким названием (хэтчбек, седан и универсал) было в линейке марки в 90-х годах прошлого века. Однако если прежняя модель относилась к гольф-классу, то нынешняя – это уже сегмент B. Производство актуального хэтчбека налажено в Индии на заводе совместной компании Maruti Suzuki, эта страна и стала первым рынком для модели, там же впервые поймали рестайлинговую версию. Снимок машины без камуфляжа распространило местное издание GaadiWaadi.

Фото пока одно, судя по нему, на масштабное обновление Baleno в Suzuki не решились: хэтч обзавелся иным бампером и слегка подретушированной радиаторной решеткой, а вместо обычной антенны на крыше теперь красуется «плавник». В интерьере существенных изменений тоже не ожидается, разве что появятся другие материалы отделки да модернизированная мультимедийная система. Индийские СМИ еще прочат локальному Baleno круиз-контроль, хотя у экспортного варианта он уже имеется.

Двигатели также, скорее всего, прежние, по крайней мере, у индийской версии: дореформенный Maruti Suzuki Baleno оснащается четырехцилиндровыми бензиновым «атмосферником» K12M 1.2 (84 л.с., 115 Нм) и турбодизелем D13A 1.3 (75 л.с., 190 Нм). Первый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, второму положена только 5МКП. В Индии у модели еще имеется «заряженная» версия RS, под капотом такого хэтча установлена бензиновая «турботройка» 1.0 семейства Boosterjet с отдачей в 102 л.с. (150 Нм), она работает в паре с «механикой».

1 / 2 Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия 2 / 2 Дореформенный Suzuki Baleno, глобальная версия

На индийский рынок обновленный Baleno должен выйти в феврале этого года. Дорестайлинговая «пятидверка» там пользуется высоким спросом: с мая по ноябрь 2018-го дилеры продавали в среднем по 18 000 машин ежемесячно. Цена дореформенного хэтчбека – от 538 000 рупий, что эквивалентно около 534 000 рублей по текущему курсу. Кстати, в Индии Baleno считается премиальным автомобилем, его продают через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиуму» в Индии еще относят седан Maruti Suzuki Ciaz, паркетники SX4 и Ignis).

На экспорт обновленный Suzuki Baleno тоже, вероятно, отправят уже в этом году. В Европе прежний хэтч предлагается с «четверкой» K12C 1.2 (90 л.с., 120 Нм) и «турботройкой» 1.0 Boosterjet (112 л.с.), причем второй мотор помимо 5МКП (крутящий момент в этом случае равен 170 Нм) еще сочетается с шестиступенчатым «автоматом» (160 Нм). А базовый «атмосферник» у «старосветского» хэтча может быть оснащен стартер-генератором, подпитываемым литий-ионной батареей. В Германии, например, цена модели начинается с отметки в 13 790 евро (около 1 076 000 рублей). В Европе продажи Baleno куда скромнее, чем в Индии: за весь 2017-й год реализовано около 18 500 машин, в январе-октябре 2018-го (более свежих данных пока нет) – 13 500 автомобилей.

В России Baleno не представлен. Ранее в местном офисе Suzuki «Колёсам» рассказывали о том, что компания рассматривает возможность появления хэтчбека в нашей стране. Но сегодня таких планов у марки нет, в РФ ее линейка по-прежнему будет состоять из кроссоверов SX4 и Vitara, а также маленького внедорожника Jimny.

Между тем в этом году до нас доберутся рестайлинговая Витара и Jimny нового поколения.