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Первый тест-драйв премии «Внедорожник года 2022»

08.06.2022 156 1 0

Два внедорожника – Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X приняли участие в тест-драйве ежегодной автомобильной премии «Внедорожник года».​

 

Партнерский материал

Кандидаты на премию из страны Восходящего солнца, были опробованы журналистами и блогерами. Испытания проходили на дорогах с асфальтовым покрытием и, разумеется, на бездорожье.

О начале продаж Isuzu MU-X было объявлено совсем недавно – в марте нынешнего года. И вот новинка на испытаниях. MU-X построен на базе так полюбившегося участникам голосования прошлого года пикапа Isuzu D-Max. Его прямым конкурентом является Mitsubishi Pajero Sport, который и стал вторым участником тест-драйва. Оба автомобиля рамные, с жёстко подключаемым полным приводом, блокировками дифференциала и понижающей передачей. По своим габаритам и весу они тоже приблизительно равны (Isuzu немного выше и шире). А вот дорожный просвет у MГ-X даже больше (235 мм против 218 мм).

Для чистоты эксперимента, оба автомобиля были обуты в одинаковые внедорожные шины Nokian Tyres Outpost AT. Специальный рисунок протектора покрышек обеспечивает надёжное сцепление колёс в самых сложных условиях, а для обеспечения большей прочности в шинах использовано арамидное волокно.

День тест-драйва выдался солнечным и сухим, поэтому традиционной грязевой части на этот раз не предвиделось. Зато был песок, крутые подъёмы и спуски. Основной внедорожный тест проходил на территории мотопарка «Вельяминово» неподалёку от Истры. Оба автомобиля прошли тест на диагональное вывешивание с боковым креном в 32 градуса и достойно выдержали испытание. На подъёмы участники взбирались даже с отключённым передним приводом, а на спусках им помогал специальный ассистент. Внедорожники оснащены дизельными двигателями мощностью 181 л. с. у Pajero и 177 л. с. у Isuzu.

Премия «Внедорожник года» вручается с 2005 года. В этом году она пройдёт в семнадцатый раз. Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её организатора, журнала «Клуб 4х4», и информационных партнёров, а проголосовать за понравившийся автомобиль вы можете на сайте.

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1 комментарий
08.06.2022 17:46
Sanches

А у паджеро-спорт разве жёстко подключаемый полный привод? Думал, что там супер-селект.

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