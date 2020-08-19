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  • Первый в истории серийный универсал BMW M3: новые изображения

Первый в истории серийный универсал BMW M3: новые изображения

19.08.2020 158 0 0

На прошлой неделе появилась официальная информация о том, что линейка «заряженных» трёшек наконец расширится за счёт универсала. Мы в редакции «Колёса.ру» решили представить, каким он будет.

 

Первая BMW M3 появилась в 1986 году – автомобиль был сделан на базе купе 3 серии в кузове E30. С тех пор прошло уже 34 года, и за этот период индекс М3 получали в разное время все виды кузовов (седан, купе и кабриолет), кроме универсала и трехдверного хэтчбека Compact. Последнего уже давно нет в гамме «трёшки» (хотя ранее мы представляли, как мог бы выглядеть такой автомобиль на базе нынешнего поколения), а вот на счёт универсала подобные слухи периодически появлялись. И только на прошлой неделе они были подтверждены, когда BMW опубликовала тизер будущего M3 Touring. Кстати, у основных конкурентов баварской марки подобные автомобили уже давно есть – это Audi RS 4 и Mercedes-AMG C 63 Estate.

Передняя часть универсала наверняка будет идентична новым M3 и М4, рендеры которых мы сделали недавно. Задние арки также будут расширенными, как видно на опубликованном тизере. Появится новый бампер с аналогичным «заряженным» седану и купе угловатым оформлением нижней части, где расположится диффузор, четыре патрубка выхлопной системы и вертикальные элементы светотехники, перекликающиеся по форме с боковыми воздуховодами спереди.

Под капотом разместится рядный 6-цилиндровый битурбированный мотор S58 в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Ожидается, что в версии Competition двигатель будет развивать 510 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Новые седан M3 и купе M4 могут быть как с задним, так и с полным приводом, также они будут предлагаться с механической коробкой передач. Вероятно, такой выбор будет относиться и к универсалу.    

Кстати, в 2000-м году BMW показала концепт M3 Touring в кузове Е46, его фотографии вы можете увидеть ниже.  

BMW M3 Touring Concept
1 / 3
BMW M3 Touring Concept
2 / 3
BMW M3 Touring Concept
3 / 3

Премьера «заряженных» седана и купе состоится в сентябре, универсал же представят позже.

Сегодня в России седан M3 предыдущего уже поколения в кузове F80 не продаётся, однако пока можно приобрести соплатформенное купе M4 (F82). Автомобиль с 450-сильным 3-литровым мотором и «механикой» обойдётся в 6 070 000 рублей. Версия же с роботизированной коробкой DCT в комплектации ///М Heritage оценивается в 7 250 000 рублей.

Напомним, в прошлом месяце состоялась официальная премьера серийного электрического кроссовера BMW iX3.

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