Петров и Сироткин выступят в четырёхчасовой гонке на спортпрототипе BRO3

Пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing, гонщики «Формулы-1» Виталий Петров и Сергей Сироткин примут участие во втором этапе Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, который состоится 27 мая на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

На протяжении 4 часов известные спортсмены будут посменно пилотировать уникальный отечественный спортивный прототип BR03, который разработан специально для участия в национальных сериях. За это время им предстоит преодолеть более 600 километров, заезжая на пит-стопы для дозаправки и смены шин.

Виталий Петров, пилот SMP Racing: «Мне хорошо знаком формат гонок на выносливость. Команда SMP Racing принимала участие в чемпионате мира FIA WEC, где мы стали призерами. Теперь мы вместе с Сергеем Сироткиным выступаем в Кубке России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс на спортпрототипе BR03. Это российская разработка, которая создана инженерами компании BR Engineering. На первом тесте у меня были вопросы к машине, однако мы с коллегами провели большую работу по доводке, и теперь это совершенно другой автомобиль. Он очень быстрый, отлично управляется и будет понятен пилоту любого уровня».

Среди соперников Петрова и Сироткина – более 50 лучших российских пилотов, победителей и призеров престижных турниров.

Сергей Сироткин, пилот SMP Racing: «27 мая мы вместе с Виталием Петровым стартуем в 4-х часовой гонке на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, которая пройдет на трассе «Игора Драйв». По праву ее можно назвать одной из самых современных и в то же время сложных в России. Среди соперников много сильных пилотов, я бы не стал кого-то выделять. Мы все в равных условиях, к тому же в гонках на выносливость многое решает техника. Наш спортпрототип BR03 не только быстрый, но и надежный. Он прошел около 2 тысяч километров в тестовом и гоночном режимах на трассах Moscow Raceway, Сочи Автодроме, побеждал и занимал призовые места в неофициальных соревнованиях. Приходите и насладитесь зрелищем вместе с нами».

В гонке одновременно стартуют около 25 автомобилей разных категорий: от экзотических Shortcut, созданных по ностальгическим мотивам Lotus 7, до сверхсовременных Mercedes-AMG, Ferrari, Porsche, BMW, Toyota и Audi международных категорий GT3, GT4 и TCR.

Пилоты СМП РСКГ Эндуранс будут сражаться как в общем зачете, так и в рамках своих классов – ведь скорость у автомобилей разная. Каждый круг на трассе будут происходить напряженные обгоны, а заезды на пит-стопы и сходы сохранят интригу до последнего метра дистанции на протяжении всего четырехчасового заезда.

Как и на первом этапе, независимо от класса, вся гоночная техника будет заправлена высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Бензин помогает гонщикам добиваться улучшения технических показателей, что продемонстрировали результаты участников серии G-Drive СМП РСКГ 2022 года. Для совершенствования гоночных характеристик топливо регулярно тестируют в экстремальных условиях: G-Drive многократно доказывал свою эффективность в кольцевых гонках, ралли-рейдах, дрифте, а также в гонках на выносливость в России и за ее пределами.

Для контроля качества топлива на каждом этапе серии автомобили участников сопровождает мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти». С помощью такого передвижного автофургона с современным оборудованием можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля менее чем за полчаса.

По словам руководителя программы развития российского автоспорта SMP Racing Олега Петрикова, с 2023 года SMP Racing проводит серию гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс в статусе Кубка России.

«У нас большой опыт участия в мировых соревнованиях такого формата, и мы используем его совместно с Российской автомобильной федерацией для развития автоспорта внутри страны. SMP Racing – единственная программа развития автоспорта в России, которая большое внимание уделяет популяризации этого увлекательного вида спорта», – отметил Олег Петриков

Он также подчеркнул, что в условиях изоляции российских спортсменов от международных соревнований, в том числе запрета на участие пилотов в мировых чемпионатах по гонкам, необходимо уделять больше внимания организации внутренних соревнований.

«На протяжении 10 лет мы проводим чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам СМП РСКГ Туринг. За этот период количество участников увеличилось вдвое, в 2022 году в сезоне выступили порядка 150 пилотов. Появились новые классы, в том числе международные – SMP TCR Russia и SMP GT4 Russia, в которых представлены такие же автомобили, как и на соревнованиях мирового уровня. Благодаря участию подразделения BR Engineering, которое занимается разработкой гоночной техники, построены спортпрототипы мирового уровня BR1 и BR01. Сейчас на российских трассах можно увидеть новый прототип BR03. Не останавливается и наше сотрудничество с отечественными вузами, чтобы обмениваться опытом в сфере инженерных компетенций», – сообщил руководитель SMP Racing..

Также Олег Петриков обратил внимание на значимость автоспорта.

«Наша задача – развивать автоспорт в любых условиях. Это не только зрелище для болельщиков, но и рабочие места для сотен людей, которые готовят автомобили, участвуют в организации мероприятий. Кроме того, в целом это и развитие технологий, и популяризация внутреннего туризма, и поддержка экономики в регионах», – уверен Олег Петриков.

Гонки на выносливость – одна из самых известных автоспортивных дисциплин в мире. Среди известных мировых марафонов, существующих до сих пор, – «6 часов Спа-Франкоршама», «12 часов Себринга», «24 часа Ле-Мана». В них принимали участие и российские пилоты, выступающие за SMP Racing – и добивались ярких побед и призовых мест, часть которых была одержана на отечественных прототипах компании BR Engineering.

СМП РСКГ Эндуранс – единственное соревнование по гонкам на выносливость в статусе Кубка России, которое проводит промоутер SMP Racing по соглашению с Российской автомобильной федерацией (РАФ) при поддержке Минспорта РФ.

Первый этап СМП РСКГ Эндуранс продолжительностью 3 часа состоялся в начале апреля на Сочи Автодроме.

РАСПИСАНИЕ 2 ЭТАПА СМП РСКГ ЭНДУРАНС (27 мая, суббота)

12:10 Все зачётные группы Тренировка 13:40 Группа F Квалификация 14:05 GT4 Квалификация 14:20 Туринг Квалификация 14:35 527 Shortcut Квалификация 14:50 Туринг-лайт Квалификация 15:05 S1600 Квалификация 15:20 Historic Cup Квалификация 16:45 Предстартовая процедура Прогулка зрителей по стартовой решетке 18:00 Гонка (4 часа + 1 круг — старт с хода) 22:05 Церемония подиума



Болельщиков ждут лучшие места у сцены в паддоке, где профессиональный ведущий будет комментировать трансляцию и общаться со знаменитыми пилотами.

Среди активностей – прогулка по пит-лейн, розыгрыши призов, детская зона с аниматорами и фуд-корт.

Цена взрослого билета до 25 мая 1500 рублей, при покупке за день либо в день соревнований – 2000 рублей. Детям младше 14 лет вход бесплатный.

Узнать подробности о 2 этапе СМП РСКГ Эндуранс и купить билет можно на сайте Фестиваля скорости СМП РСКГ.

Для желающих в полной мере погрузиться в атмосферу настоящих марафонских гонок предлагается ПРЕМИУМ программа:

VIP-ложа с фуршетом и удобными зонами для общения и просмотра гонки;

VIP-парковка на территории автодрома;

возможность выйти к гоночным автомобилям и пилотам на стартовой прямой перед самой гонкой.

Сочетание увлекательной борьбы на трассе с шоу-программой для зрителей позволит вам навсегда запомнить этот день!

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