Peugeot e-Legend: 16 мониторов покажут вам дерево

Peugeot e-Legend: 16 мониторов покажут вам дерево

149 0 0
Компания Peugeot представит на Парижском автосалоне электрическое беспилотное купе e-Legend с элементами дизайна классической модели 504 Coupe конца 60-х. Техническая начинка этого концепта исполнена с типично французским шиком и эксцентричностью.

Peugeot 504 Coupe был одним из самых элегантных автомобилей конца 60-х – начала 70-х (французы разрабатывали его совместно с итальянским кузовным ателье Pininfarina), но e-Legend не его реинкарнация и не какой-нибудь ретро-кар, а всего лишь, по словам пресс-службы Peugeot, носитель ДНК марки, напичканный самыми современными технологиями.

2018-peugeot-e-legend-concept (1)

Тем не менее, в облике e-Legend безошибочно угадываются черты и пропорции классика: при компактной колесной базе в 2690 мм длина кузова составляет внушительные 4650 мм, ширина 1930 мм, высота 1370 мм. Вытянутый капот, отнесенная назад передняя стойка, типичная для моделей классической компоновки, и характерная светотехника тоже дань памяти модели 504 – на фоне прочих нарочито футуристических концептов, вроде яйцеобразного беспилотного шаттла Mercedes-Benz, французский автомобиль выглядит оригинально и вряд ли вызовет у кого-либо эстетическое отторжение.

2018-peugeot-e-legend-concept (2)

Другое дело – интерьер: тут все исполнено по последней моде, которая нравится далеко не всем и которая, как известно, заставляет автопроизводителей нашпиговывать свои машины сенсорными дисплеями. У Peugeot e-Legend их аж 16 штук! Самый большой 49-дюймовый растянулся практически во всю ширину передней панели, в дверях разместились 29-дюймовые «телевизоры», в солнцезащитные козырьки удалось внедрить 12-дюймовые, ну и далее по списку вплоть до 6-дюймового экранчика на «отростке» водительского подлокотника.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Весь этот «мультиплекс» нужен для создания определенного настроения в соответствии с одним из четырех передустановленных режимов работы автомобиля. Два их них доступны, когда e-Legend используется как беспилотник и все люди в нем – пассажиры: Soft – режим минимального информационного воздействия, способствующий медитативному путешествию; Sharp – режим максимальной включенности в мировую Сеть, в том числе в онлайн-кинотеатры, игровые порталы и социальные сети.

Развлечения для каждого пассажира подбирает искусственный интеллект, он же персональный ассистент с голосовым управлением. Разработанная совместно с фирмой Focal аудиосистема имеет функцию зонирования, то есть каждый пассажир может слушать собственную музыку без наушников и при этом не мешать соседям.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Режимы ручного управления – это Boost и Legend. Первый, как несложно догадаться, адресован активным водителям, и позволяет максимально использовать возможности электрической силовой установки (462 л.с., 800 Нм) и полноприводного шасси. На основной 49-дюймовый экран при этом транслируется изображение дороги. Первую «сотню» Peugeot e-Legend способен набрать менее чем за 4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 220 км/ч.

Режим Legend воссоздает в салоне атмосферу 504 Coupe: экраны транслируют деревянную отделку! У классической модели шпона было довольно много, а у Peugeot e-Legend – еще больше, но натуральные «дощечки» по площади уступают нарисованным, так что расход ценных пород дерева будет щадящим. Экологи, безусловно, поаплодируют такому подходу.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

То, что Peugeot e-Legend не производит вредных выбросов в атмосферу, тоже понравится «зеленым», которые, однако, старательно избегают разговоров о том, откуда в розетках берется электричество. Французский электромобиль снабжен АКБ емкостью 100 кВт·ч и способен проехать на одной зарядке до 600 км (цифра получена по актуальной методике WLTP), при этом от экспресс-терминала высокой мощности зарядить батарею на 80% можно всего лишь за 25 минут.

Серийные перспективы e-Legend компания Peugeot пока не огласила, но с учетом того, что работа над машиной велась два года, можно ожидать, что в том или ином виде электрическое купе пойдет в серию и хочется надеяться, что дизайн экстерьера дойдет до конвейера с минимальными правками со стороны технологов и маркетологов. Что до мультимедийной системы с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, то ее мы увидим на серийных автомобилях Peugeot через два года.

Теги: Новинки , беспилотник , беспилотники , концепт-кар , концепт-кары , купе , Пежо , французские электромобили , электромобили , электромобиль , Peugeot
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
86 Тест-драйвы / Одиночные
Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
35 Тест-драйвы / Сравнительные
Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107
32 Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Volkswagen Tiguan обрёл ещё одного брата

VW Tayron технически повторяет Tiguan, однако, новинка короче китайского «растянутого» Tiguan L: 4 589 мм длины против 4 712 мм…

1330 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
«Вы в эфире!» FM-трансмиттеры

Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары…

12 0 0
Статьи / Авто Недели
Почти настоящий американец: стоит ли покупать Toyota Tundra за 1,5 миллиона рублей?

Парадокс: у себя на родине в США Toyota Tundra не входит даже в Топ-20 популярных моделей, в то время как её злейшие конкуренты Ford F-150, Chevrolet Silverado и RAM оккупировали тройку лидеров. Хуже Тундры продаётся…

67306 0 0
Статьи / Популярные вопросы
Что такое радиус разворота, каким он бывает, и почему он важен?

При выборе автомобиля обычно смотрят на его ключевые характеристики: размер, объем и мощность двигателя, тип трансмиссии и так далее. Однако в повседневной жизни есть и другие показатели, которые оказываются весьма…

1995 0 6
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS ll с пробегом: дырки в лонжеронах и резисторы от Нивы

Похвастаться большой популярностью в России Cadillac не может. Может, оно и к лучшему: сохраняется какая-то эксклюзивность. Это за океаном Cadillac продает больше машин, чем все «немцы» этого класса вместе взятые, а у…

223 0 0
Статьи / Эксперт выбирает авто
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн…

9113 10 3
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Sonata NF с пробегом: задиры в моторах и бессмертный автомат

Может, Hyundai — это не слишком престижно, и не все соседи станут завидовать приобретению корейского автомобиля бизнес-класса, зато это надёжно. О том, что кузов, салон, электрика и ходовая часть Сонаты этого поколения…

3823 0 4
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

172621 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

78019 5 3
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

61030 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

22536 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16496 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

10349 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34932 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10657 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9169 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

389008 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

261275 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

75129 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?