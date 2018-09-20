Peugeot e-Legend: 16 мониторов покажут вам дерево

Peugeot 504 Coupe был одним из самых элегантных автомобилей конца 60-х – начала 70-х (французы разрабатывали его совместно с итальянским кузовным ателье Pininfarina), но e-Legend не его реинкарнация и не какой-нибудь ретро-кар, а всего лишь, по словам пресс-службы Peugeot, носитель ДНК марки, напичканный самыми современными технологиями.

Тем не менее, в облике e-Legend безошибочно угадываются черты и пропорции классика: при компактной колесной базе в 2690 мм длина кузова составляет внушительные 4650 мм, ширина 1930 мм, высота 1370 мм. Вытянутый капот, отнесенная назад передняя стойка, типичная для моделей классической компоновки, и характерная светотехника тоже дань памяти модели 504 – на фоне прочих нарочито футуристических концептов, вроде яйцеобразного беспилотного шаттла Mercedes-Benz, французский автомобиль выглядит оригинально и вряд ли вызовет у кого-либо эстетическое отторжение.

Другое дело – интерьер: тут все исполнено по последней моде, которая нравится далеко не всем и которая, как известно, заставляет автопроизводителей нашпиговывать свои машины сенсорными дисплеями. У Peugeot e-Legend их аж 16 штук! Самый большой 49-дюймовый растянулся практически во всю ширину передней панели, в дверях разместились 29-дюймовые «телевизоры», в солнцезащитные козырьки удалось внедрить 12-дюймовые, ну и далее по списку вплоть до 6-дюймового экранчика на «отростке» водительского подлокотника.

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Весь этот «мультиплекс» нужен для создания определенного настроения в соответствии с одним из четырех передустановленных режимов работы автомобиля. Два их них доступны, когда e-Legend используется как беспилотник и все люди в нем – пассажиры: Soft – режим минимального информационного воздействия, способствующий медитативному путешествию; Sharp – режим максимальной включенности в мировую Сеть, в том числе в онлайн-кинотеатры, игровые порталы и социальные сети.

Развлечения для каждого пассажира подбирает искусственный интеллект, он же персональный ассистент с голосовым управлением. Разработанная совместно с фирмой Focal аудиосистема имеет функцию зонирования, то есть каждый пассажир может слушать собственную музыку без наушников и при этом не мешать соседям.

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Режимы ручного управления – это Boost и Legend. Первый, как несложно догадаться, адресован активным водителям, и позволяет максимально использовать возможности электрической силовой установки (462 л.с., 800 Нм) и полноприводного шасси. На основной 49-дюймовый экран при этом транслируется изображение дороги. Первую «сотню» Peugeot e-Legend способен набрать менее чем за 4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 220 км/ч.

Режим Legend воссоздает в салоне атмосферу 504 Coupe: экраны транслируют деревянную отделку! У классической модели шпона было довольно много, а у Peugeot e-Legend – еще больше, но натуральные «дощечки» по площади уступают нарисованным, так что расход ценных пород дерева будет щадящим. Экологи, безусловно, поаплодируют такому подходу.

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То, что Peugeot e-Legend не производит вредных выбросов в атмосферу, тоже понравится «зеленым», которые, однако, старательно избегают разговоров о том, откуда в розетках берется электричество. Французский электромобиль снабжен АКБ емкостью 100 кВт·ч и способен проехать на одной зарядке до 600 км (цифра получена по актуальной методике WLTP), при этом от экспресс-терминала высокой мощности зарядить батарею на 80% можно всего лишь за 25 минут.

Серийные перспективы e-Legend компания Peugeot пока не огласила, но с учетом того, что работа над машиной велась два года, можно ожидать, что в том или ином виде электрическое купе пойдет в серию и хочется надеяться, что дизайн экстерьера дойдет до конвейера с минимальными правками со стороны технологов и маркетологов. Что до мультимедийной системы с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта, то ее мы увидим на серийных автомобилях Peugeot через два года.

