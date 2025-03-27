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  • Peugeot планирует выпустить хот-хэтч e-208 GTi: проект получил «зелёный свет»

Peugeot планирует выпустить хот-хэтч e-208 GTi: проект получил «зелёный свет»

27.03.2025 29 0 0

Не исключено, что у «горячей» пятидверки будет версия и с двигателем внутреннего сгорания, если в компании зафиксируют соответствующий интерес клиентов.

Нынешний пятидверный хэтчбек Peugeot 208 и его «зелёная» версия с собственным названием e-208 дебютировали ещё в 2019 году. Французская марка летом 2023-го представила обновлённые пятидверки 208 и e-208. По данным Jato Dynamics, совокупные продажи модели на европейском рынке по итогам 2024-го составили 199 909 экземпляров, что на 3% больше, чем годом ранее.

Сейчас в компании разрабатывают Peugeot e-208 GTi, об этом сообщает Autocar со ссылкой на нынешнего главу французской марки Алена Фейви (он занял это кресло в начале февраля 2025 года). Отмечается, что самая мощная модификация «208-го» окажется первым хот-хэтчем бренда с 2021 года, когда линейку покинул «горячий» Peugeot 308 GTi.

На фото: ушедший в 2021 году Peugeot 308 GTi

Точных сроков дебюта Peugeot e-208 GTi пока нет, но, по словам главы бренда, производитель намерен запустить такую новинку «как можно скорее». Он добавил, что «заряженные» версии должны исполнить роль связующего звена между обычными моделями и теми спорткарами, которые созданы Пежо для участия в гонках.

На фото: актуальный хэтчбек Peugeot E-208 GT

Peugeot e-208 GTi станет первым серийным спортивным электромобилем французского бренда. По предварительным данным, он разделит технику с актуальным кроссовером Abarth 600e (обе марки входят в состав автогиганта Stellantis), который дебютировал в октябре 2024 года. Напомним, в его основе лежит платформа Perfo-eCMP, которая представляет собой специальную спортивную версию «тележки» CMP (Common Modular Platform).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Abarth 600e оснащён единственным электромотором, расположенным на передней оси, контролировать тягу помогает самоблокирующийся межколёсный дифференциал Torsen. У исполнения Turismo максимальная отдача равна 240 л.с., крутящий момент – 345 Нм, на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 6,24 секунды. У топ-версии Scorpionissima – 280 л.с. и 345 Нм, а первую «сотню» она набирает за 5,85 секунды.

На фото: Abarth 600e Scorpionissima

Максимальная скорость в режиме Scorpion Track вне зависимости от исполнения составляет 200 км/ч. Ёмкость тяговой батареи у Abarth 600e составляет 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у варианта Turismo равен 334 км (при расчёте по циклу WLTP), у Scorpionissima показатель составляет 321 км.

По словам Алена Фейви, в дальнейшем у «горячей» модели может появиться версия с двигателем внутреннего сгорания. Он отметим, что соответствующих разработок в компании не ведётся, однако производитель может задуматься о выпуске хот-хэтча Peugeot 208 GTi, если зафиксирует интерес клиентов к такой потенциальной новинке.

Пока что сложно предсказать, каким будет спрос на Peugeot e-208 GTi. Дело в том, что продажи электромобилей на многих рынках, в том числе в Европе оказались не такими высокими как рассчитывали производители. В частности, из-за этого Stellantis в конце минувшей осени принял решение закрыть один из двух своих заводов в Англии.

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