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Пикап Fiat Toro: очередной рестайлинг вместо нового поколения

01.08.2025 139 0 1

Марка Fiat анонсировала скорую премьеру обновленного грузовичка Toro. Пикапу достанутся новые радиаторная решетка и оптика, в салоне же значительных перемен не будет. Техника тоже, скорее всего, прежняя.

«Легковой» пикап Fiat Toro на платформе Small Wide 4x4 в строю с 2016 года. Производство налажено в Бразилии, которая и является главным рынком для модели. Грузовичок уже пережил несколько модернизаций, и концерну Stellantis вроде бы пора выпустить новое поколение, однако нынешний Toro продолжает пользоваться высоким спросом. Поэтому вместо второй генерации – очередной рестайлинг. Шпионы уже ловили обновленный Fiat Toro на бразильских дорогах, а теперь опубликованы тизеры.

Рестайлинговый Fiat Toro
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Рестайлинговый Fiat Toro
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Рестайлинговый Fiat Toro
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Рестайлинговый Fiat Toro
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Грузовичок сохранит двухъярусную головную оптику, но у расположенных сверху секций ходовых огней будет другая форма, плюс заменят светодиодную начинку. Fiat Toro также достанется новая радиаторная решетка с вертикальными плашками вместо сетки. Задние фонари останутся каплевидными, при этом они вроде бы слегка вытянутся и тоже получат иное LED-наполнение. Наконец, модернизируют бамперы.

Рестайлинговый Fiat Toro

Интерьер сам Fiat пока не продемонстрировал. Судя по шпионским снимкам, внутри заменят материалы отделки, плюс появится электрический стояночный тормоз. Как и прежде, дорогие версии будут иметь мультимедиа с вертикальным планшетом (у более доступных вариантов – экран привычного формата).

Рестайлинговый Fiat Toro
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Рестайлинговый Fiat Toro
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Рестайлинговый Fiat Toro
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О технике тоже еще ни слова. Бразильские местные СМИ считают, что ее реформы не затронут. Для актуального Fiat Toro базовым является четырехцилиндровый турбомотор 1.3 Turbo Flex, который работает на бензине или распространенном в Бразилии этаноле. Вне зависимости от типа топлива этот двигатель выдает 176 л.с., он сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом, привод только передний. А в богатых комплектациях Ranch и Volcano для пикапа еще предусмотрен турбодизель, причем в начале текущего года грузовичок перешел со 170-сильного 2.0 Multijet II на 2.2 Multijet II мощностью 200 л.с. Как и прежде, дизельные машины имеют девятиступенчатый автомат и полный привод.

Актуальный Fiat Toro Ranch
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Актуальный Fiat Toro Ranch
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Актуальный Fiat Toro Ranch
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Актуальный Fiat Toro Ranch
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Премьеру рестайлингового Fiat Toro проведут в ближайшее время. Дореформенный пикап сейчас стоит от 157 490 реалов, что эквивалентно примерно 2 258 000 рублей по текущему курсу. Следом должен обновиться клон Toro – Ram 1000.

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