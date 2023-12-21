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  • Пикап Mitsubishi L200 возвращается в Японию: только дорогие версии

Пикап Mitsubishi L200 возвращается в Японию: только дорогие версии

21.12.2023 78 0 0

На японском рынке грузовик нового поколения предложат только с топовым вариантом турбодизеля 2.4 и полным приводом Super Select 4WD-II.

Мировая премьера пикапа Mitsubishi новой генерации прошла летом этого года на его производственной родине – в Таиланде: там модель зовется Triton, тогда как в некоторых странах, включая Россию, она известна под индексом L200. В рамках дебюта было объявлено о том, что грузовик вернется в Японию после 12-летнего перерыва (модель сняли с продаж из-за низкого спроса), а осенью на токийской выставке Japan Mobility Show марка показала версию, предназначенную для домашнего рынка. Теперь же Mitsubishi полностью рассекретила новый пикап для Японии, где он тоже носит имя Triton.

Напомним, Mitsubishi L200/Triton сохранил рамную конструкцию, при этом сама рама – новая. Пикап выглядит брутальнее предшественника, а внутри появились крупный «парящий» планшет мультимедиа-системы, современный блок управления «климатом» (хотя он кнопочный) и более качественные материалы отделки. В том же Таиланде новый Triton предложен с однорядной, полуторной и двухрядной кабиной, там можно выбрать задний или полный привод, а у турбодизеля 4N16 2.4 три варианта мощности – 150 л.с., 184 л.с. или 204 л.с.

Базовый для Японии Mitsubishi Triton GLS

В Японии же пикап представлен исключительно в дорогих четырехдверных версиях GLS и GSR. Между собой они отличаются дизайном: например, у второго исполнения рамка радиаторной решетки вместе с горизонтальными плашками окрашены в цвет кузова, а на колесных арках есть черные глянцевые накладки. Длина Triton GLS составляет 5320 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1795 мм. Габариты исполнения GSR: 5360/1930/1815 мм. Колесная база и дорожный просвет едины для обеих версий – 3130 и 220 мм соответственно.

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Японцам грузовик будет доступен только с 204-сильной версией дизеля 2.4 в сочетании с шестиступенчатым автоматом (в Таиланде еще есть механика). Обе комплектации имеют полный привод Super Select 4WD-II несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

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В списке стандартного оборудования предназначенного для Японии Mitsubishi Triton значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, 7-дюймовый цветной экран в приборке, обогрев руля и передних сидений, климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймым дисплеем, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия GSR – это еще кожаная обивка и электрорегулировки водительского кресла.

В продажу пикап нового поколения поступит в феврале 2024 года, но цены уже объявлены: Mitsubishi Triton GLS обойдется в 4 980 800 йен (около 3 127 000 рублей по текущему курсу), за вариант GSR просят 5 401 000 йен (3 391 000 рублей). К слову, грузовик стал самой дорогой моделью в локальной линейке марки. Ну и для сравнения, приведем цену топового Toyota Hilux со 150-сильным дизелем 2.4: такой пикап в Японии стоит 4 312 000 йен (2 708 000 рублей).

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