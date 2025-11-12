Новинки ×
Пикап Nissan Navara на базе Mitsubishi L200: новые тизеры перед скорой премьерой

12.11.2025

Премьеру пикапа Nissan нового поколения проведут на следующей неделе. Ожидается, что, как и родственный грузовичок Mitsubishi, свежая Navara будет доступна с турбодизелем 2.4.

Рамный пикап Nissan Navara новой, четвертой по счету генерации впервые официально анонсировали в середине октября. А теперь австралийское подразделение марки распространило пару свежих роликов. Напомним, именно в Австралии состоится мировая премьера модели, ее проведут уже 19 ноября. Хотя там актуальный ниссановский грузовичок среди местных бестселлеров и не значится. Да и выход новой Navara на австралийский рынок намечен лишь на следующий год.

Давно известно, что «четвертый» пикап Nissan сделан на базе нынешнего Mitsubishi Triton (он же L200), который выпускают с 2023-го. Новые кадры это подтверждают – у машин практически одинаковый профиль. Впрочем, дизайн у новой Navara все же свой. В частности, у ниссановской модели иные диодные ходовые огни, еще пикапу наверняка достались оригинальные передний бампер и радиаторная решетка. В салоне, как и у донора, установлен «парящий» планшет мультимедиа.

В сегодняшнем пресс-релизе отмечается, что к настройке шасси австралийской версии привлекли специалистов местной компании Premcar. С этой фирмой ниссановцы сотрудничают давно – доступные в Австралии «хардкорные» прежние Nissan Navara Warrior и внедорожник Nissan Patrol Warrior были созданы как раз при ее участии. Что же касается «четвертого» пикапа, то привлечение спецов Premcar нужно было, чтобы «убедиться, что новая Navara обеспечит все необходимые характеристики плавности хода и управляемости».

Двигатель все так же пока не упомянут. Скорее всего, грузовичок нового поколения предложат с тем же топовым битурбированным дизелем 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (407 Нм), которым оснащается и Mitsubishi L200/Triton для австралийского рынка. Пикап Mitsubishi представлен с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. В других странах Triton бывает с менее мощным турбодизелем, а также с бензиновым двигателем 2.4 (128 л.с.).

Все подробности о Nissan Navara четвертой генерации узнаем через неделю. Кстати, ранее дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, каким мог получиться ниссановский грузовичок.

пикап авторынок новинки Nissan Nissan Navara Mitsubishi Mitsubishi L200 Mitsubishi Triton
