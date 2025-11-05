В прошлом месяце японский автопроизводитель поделился тизерами своего нового пикапа, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Пикап Navara появился в гамме Nissan в 1997 году, придя на смену серии пикапов Hardbody Trucks. Все поколения модели являются долгожителями, так как каждое из них производилось не менее 10 лет, не является исключением и нынешнее, премьера которого состоялась летом 2014 года. С тех пор пикап получил несколько обновлений, последнее из которых произошло в 2020 году. Теперь же на очереди полностью новая модели, и свежие тизеры позволяют оценить основные особенности её внешнего вида.

Нынешний Nissan Navara 1 / 3 Нынешний Nissan Navara 2 / 3 Нынешний Nissan Navara 3 / 3

Уже давно не является секретом тот факт, что новый Nissan Navara будет сделан на основе нового L200/Triton. Опубликованные недавно тизеры это полностью подтверждают: изображённый на них пикап имеет точно такое же остекление кабины, форму зеркал и разъём капота. Вероятно, сам капот вместе с передними крыльями также не подвергнутся изменениям в целях экономии, при этом передняя часть у Ниссана будет оригинальной. На тизере видны габаритные полоски передней оптики, которая будет «двухэтажной», как и у пикапа Mitsubishi. Скорее всего, Navara получит трапециевидную решётку радиатора и оригинальное оформление переднего бампера. Что же касается задней части, то здесь все изменения могут свестись к оформлению борта и графике фонарей: на тизерах светодиодные полоски имеют немного изменённый рисунок, при этом форма может остаться прежней.

Рендер нового Nissan Navara

В техническом плане новый Nissan Navara наверняка будет идентичен донорскому пикапу Mitsubishi. На разных рынках последний комплектуется различными моторами, среди которых бензиновый двигатель 2.4 (128 л.с.) и турбодизель того же объёма (150, 184 или 204 л.с. в зависимости от исполнения). Моторы комплектуются 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Рендер нового Nissan Navara

Официальная премьера нового Nissan Navara намечена на 19 ноября. Между тем, на прошлой неделе показали интерьер нового седана Nissan Teana.