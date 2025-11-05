Новинки ×

Новый Nissan Navara: первые изображения

05.11.2025 266 0 0

В прошлом месяце японский автопроизводитель поделился тизерами своего нового пикапа, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Пикап Navara появился в гамме Nissan в 1997 году, придя на смену серии пикапов Hardbody Trucks. Все поколения модели являются долгожителями, так как каждое из них производилось не менее 10 лет, не является исключением и нынешнее, премьера которого состоялась летом 2014 года. С тех пор пикап получил несколько обновлений, последнее из которых произошло в 2020 году. Теперь же на очереди полностью новая модели, и свежие тизеры позволяют оценить основные особенности её внешнего вида.

Нынешний Nissan Navara
1 / 3
Нынешний Nissan Navara
2 / 3
Нынешний Nissan Navara
3 / 3

Уже давно не является секретом тот факт, что новый Nissan Navara будет сделан на основе нового L200/Triton. Опубликованные недавно тизеры это полностью подтверждают: изображённый на них пикап имеет точно такое же остекление кабины, форму зеркал и разъём капота. Вероятно, сам капот вместе с передними крыльями также не подвергнутся изменениям в целях экономии, при этом передняя часть у Ниссана будет оригинальной. На тизере видны габаритные полоски передней оптики, которая будет «двухэтажной», как и у пикапа Mitsubishi. Скорее всего, Navara получит трапециевидную решётку радиатора и оригинальное оформление переднего бампера. Что же касается задней части, то здесь все изменения могут свестись к оформлению борта и графике фонарей: на тизерах светодиодные полоски имеют немного изменённый рисунок, при этом форма может остаться прежней.

Рендер нового Nissan Navara

В техническом плане новый Nissan Navara наверняка будет идентичен донорскому пикапу Mitsubishi. На разных рынках последний комплектуется различными моторами, среди которых бензиновый двигатель 2.4 (128 л.с.) и турбодизель того же объёма (150, 184 или 204 л.с. в зависимости от исполнения). Моторы комплектуются 6-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Рендер нового Nissan Navara

Официальная премьера нового Nissan Navara намечена на 19 ноября. Между тем, на прошлой неделе показали интерьер нового седана Nissan Teana.

пикап рендеры "Колёса.ру" новинки Nissan Nissan Navara Mitsubishi Mitsubishi L200
