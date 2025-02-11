Nissan готовит Navara следующего поколения: пикап появится в следующем году

Японская марка Nissan выпускает актуальный пикап Navara третьей генерации (внутризаводской индекс – D23) с 2014 года, а обновилась эта модель в 2020-м. Напомним, компания сейчас переживает далеко не лучшие времена (пока что продолжается поиск сильного партнёра, который поможет производителю избежать банкротства), однако продолжает работать над несколькими проектами, в том числе над Nissan Navara следующего поколения.

На фото: актуальный пикап Nissan Navara (версия для австралийского рынка)

Как сообщает Drive.com.au со ссылкой на главу подразделения Nissan в Океании Эндрю Хамберстоуна, мировая премьера нового среднеразмерного пикапа Navara, скорее всего, пройдёт в 2026 году, самое позднее – в первом квартале 2027-го. Как сообщалось ранее, в роли «технического донора» для будущего грузовика выступит актуальный Mitsubishi L200, дебютировавший летом 2023 года (на некоторых рынках, в том числе в Австралии, продаётся под именем Triton).

Судя по всему, компания решила пойти по пути Ford и Volkswagen с их родственными моделями Ranger и Amarok, а также Isuzu и Mazda с их «техническими близнецами» D-Max и BT-50 соответственно. Речь идёт о том, что платформу и технику «четвёртый» Nissan Navara разделит с Mitsubishi L200, но внешность у этого пикапа будет своя. Эндрю Хамберстоун отметил, что таким образом Navara сможет «сохранить свою индивидуальность». Напомним, обе марки по-прежнему состоят в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi.

По предварительным данным, пикап Navara следующей генерации, вероятно, откажется от пружинной задней подвески, заменив её подвеской на листовых рессорах, как у нынешнего L200 / Triton. Ожидается, что по буксировочным возможностям Навара сможет соответствовать таким конкурентам как Toyota Hilux (от 2800 до 3500 кг в зависимости от версии на австралийском рынке) и Ford Ranger (до 3500 кг).

На фото: актуальный пикап Mitsubishi Triton (версия для австралийского рынка)

Мотор новому Nissan Navara, вероятно, перейдёт от нынешнего Mitsubishi L200. Напомним, он оснащается четырёхцилиндровым турбодизелем 4N16 объёмом 2,4 литра, в трёх вариантах мощности – 150 (максимальный крутящий момент – 330 Нм), 184 л.с. (430 Нм) и 204 л.с. (470 Нм). В пару предлагается шестискоростная механика или шестиступенчатый гидромеханический автомат, привод – задний или полный. Не исключено, что в дальнейшем у пикапа Nissan появится и гибридная версия.

Ранее сообщалось также о том, что у следующего Nissan Navara может появиться «заряженная» версия с прибавкой Nismo к названию. В случае, если этому проекту дадут «зелёный свет», такой грузовик, вероятно, сможет составить конкуренцию Ford Ranger Raptor.

Напомним, актуальный Ford Ranger Raptor дебютировал в феврале 2022 года. Этот полноприводный грузовик оснащается 3,0-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost V6, мощность которого составляет 397 л.с., а крутящий момент – 583 Нм. В пару ему предлагается десятиступенчатый автомат.