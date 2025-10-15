Новинки ×
  • Новый пикап Nissan Navara на базе Mitsubishi L200: официальные кадры и дата премьеры

15.10.2025

Мировая премьера грузовичка Nissan нового поколения состоится уже в следующем месяце. Ожидается, что технику он разделит с родственной моделью Mitsubishi.

Рамный пикап Nissan Navara актуальной третьей генерации в строю с 2014 года, он пережил уже несколько модернизаций. А теперь наконец-то готов грузовичок следующего поколения. Новую Navara засветило на тизерах австралийское подразделение марки, ведь именно Австралию выбрали в качестве площадки для мировой премьеры, хотя среди бестселлеров местного рынка модель и не значится. Как бы то ни было, там свежий пикап Nissan Navara полностью раскроется 19 ноября.

Никаких подробностей о модели нового поколения компания пока не привела. Впрочем, в Сети уже давно появилась информация о том, что «четвертый» пикап Navara сделают на базе нынешнего Mitsubishi Triton (он же L200), который выпускают с 2023 года. К слову, в профиль Ниссан на тизерах практически идентичен модели Mitsubishi. Но дизайн у Navara все же будет свой. Даже диодная начинка отдельных ходовых огней другая: у ниссановского пикапа почти сплошные полоски вместо L-образных секций у Triton/L200.

А вот технику грузовичок, скорее всего, унаследует от модели Mitsubishi. Актуальный Triton в той же Австралии сегодня доступен только с топовым битурбированным дизелем 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (470 Нм), который работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. В других странах пикап Mitsubishi бывает с менее мощным турбодизелем, а также с бензиновым двигателем 2.4 (128 л.с.).

Mitsubishi Triton, он же L200
Mitsubishi Triton, он же L200
Нынешний пикап Nissan Navara
Нынешний пикап Nissan Navara
Нынешний пикап Nissan Navara
Несмотря на скорую премьеру, новый пикап Nissan Navara еще придется подождать – по крайней мере, австралийцам и жителям Новой Зеландии. Им модель предложат только в начале следующего года.

Между тем прежний пикап Nissan в отставку вовсе не собирается. В странах Латинской Америки, где модель зовется Frontier, грузовичок нынешнего поколения ждет масштабный рестайлинг: такой автомобиль ранее показали в общей презентации компании.

пикап авторынок новинки Nissan Nissan Navara Mitsubishi Mitsubishi L200 Mitsubishi Triton

 

