Пикап Ram Rampage готовится к выходу на европейский рынок

05.11.2025 38 0 0

Американская марка, принадлежащая мультибрендовому автогиганту Stellantis, анонсировала для Старого Света грузовик бразильского производства.

Марка Ram полностью рассекретила свой небольшой пикап, получивший название Rampage, летом 2023 года. Изначально этот грузовичок был адресован только южноамериканскому рынку, но теперь стало известно о том, что модель готовится расширить географию. Производство Ram Rampage налажено на заводе, расположенном в муниципалитете Гояна (Бразилия).

На фото: Ram Rampage (версия для европейского рынка)

В Stellantis рассказали о том, что пикап Ram Rampage с бразильской пропиской готовится к выходу на европейский рынок. Версия модели, подготовленная для Старого Света, будет представлена на выставке Fieracavalli, посвящённой коневодству и верховой езде. Известно, что ежегодное мероприятие пройдёт в Вероне (Италия) с 6 по 9 ноября 2025 года.

В компании считают, что Rampage позволит «удовлетворить растущие потребности европейских водителей, стремящихся к идеальному балансу» между комфортным повседневным и практичным автомобилем. В Ram добавили, что анонсированная модель занимает «промежуточное положение между сегментами C-SUV и среднеразмерных пикапов».

Подробности о версии грузовичка для европейского рынка станут известны в ходе скорой презентации. Пока что в Stellantis поделились снимками будущей новинки: судя по ним, внешность «старосветского» Ram Rampage не будет ничем отличаться от варианта, который в Бразилии продаётся с прибавкой Rebel к названию (стоит отметить, что у модели есть разные варианты оформления передней части).

Напомним, Ram Rampage базируется на платформе Small Wide, которая лежит в основе также пикапа Fiat Toro и кроссовера Jeep Renegade, который готовится покинуть Европу в конце текущего года. На производственной родине базовым в моторной гамме является турбодизель Multijet Turbo объёмом 2,0 литра, его отдача составляет 170 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм. На разгон с места до «сотни» такому Rampage требуется 10,9 секунды, а максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Ещё в гамме есть 2,0-литровая бензиновая рядная турбочетвёрка Hurricane с непосредственным впрыском топлива, её мощность равна 272 л.с. (400 Нм). Первую «сотню» топовое исполнение Ram Rampage набирает за 6,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

Какой окажется стоимость Ram Rampage на европейском рынке, станет известно позднее. В Бразилии стартовый ценник пикапа на сегодняшний день составляет 226 990 реалов (эквивалентно примерно 3,44 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 269 ​​690 реалов (около 4,09 млн рублей).

пикап Бразилия авторынок Европа Ram Ram Rampage
