Пикап Ram Rampage готовится к выходу на европейский рынок

Марка Ram полностью рассекретила свой небольшой пикап, получивший название Rampage, летом 2023 года. Изначально этот грузовичок был адресован только южноамериканскому рынку, но теперь стало известно о том, что модель готовится расширить географию. Производство Ram Rampage налажено на заводе, расположенном в муниципалитете Гояна (Бразилия).

На фото: Ram Rampage (версия для европейского рынка)

В Stellantis рассказали о том, что пикап Ram Rampage с бразильской пропиской готовится к выходу на европейский рынок. Версия модели, подготовленная для Старого Света, будет представлена на выставке Fieracavalli, посвящённой коневодству и верховой езде. Известно, что ежегодное мероприятие пройдёт в Вероне (Италия) с 6 по 9 ноября 2025 года.

В компании считают, что Rampage позволит «удовлетворить растущие потребности европейских водителей, стремящихся к идеальному балансу» между комфортным повседневным и практичным автомобилем. В Ram добавили, что анонсированная модель занимает «промежуточное положение между сегментами C-SUV и среднеразмерных пикапов».

Подробности о версии грузовичка для европейского рынка станут известны в ходе скорой презентации. Пока что в Stellantis поделились снимками будущей новинки: судя по ним, внешность «старосветского» Ram Rampage не будет ничем отличаться от варианта, который в Бразилии продаётся с прибавкой Rebel к названию (стоит отметить, что у модели есть разные варианты оформления передней части).

Напомним, Ram Rampage базируется на платформе Small Wide, которая лежит в основе также пикапа Fiat Toro и кроссовера Jeep Renegade, который готовится покинуть Европу в конце текущего года. На производственной родине базовым в моторной гамме является турбодизель Multijet Turbo объёмом 2,0 литра, его отдача составляет 170 л.с., максимальный крутящий момент – 380 Нм. На разгон с места до «сотни» такому Rampage требуется 10,9 секунды, а максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Ещё в гамме есть 2,0-литровая бензиновая рядная турбочетвёрка Hurricane с непосредственным впрыском топлива, её мощность равна 272 л.с. (400 Нм). Первую «сотню» топовое исполнение Ram Rampage набирает за 6,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч.

Какой окажется стоимость Ram Rampage на европейском рынке, станет известно позднее. В Бразилии стартовый ценник пикапа на сегодняшний день составляет 226 990 реалов (эквивалентно примерно 3,44 млн рублей по текущему курсу), а за топовое исполнение просят не менее 269 ​​690 реалов (около 4,09 млн рублей).