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  • Пикап Toyota Hilux пережил последний рестайлинг перед сменой поколений

Пикап Toyota Hilux пережил последний рестайлинг перед сменой поколений

01.02.2024 127 0 0

В очередной раз обновлённый японский пикап анонсирован пока только для Австралии, но, вероятно, новый дизайн передка у Hilux вскоре появится и на других рынках.

Актуальное восьмое поколение пикапа Toyota Hilux производится с 2015 года — это поистине глобальная модель, но основной производственной базой для неё является таиландский завод Toyota, тогда как Австралия — один из ключевых рынков сбыта.

Среднеразмерные пикапы традиционно возглавляют рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в Австралии: в прошлом году первое место досталось пикапу Ford Ranger (продано 63 356 шт., на 33,4% больше, чем в 2022-м), а Toyota Hilux отступил на второе место (61 111 шт., -5,1%). До 2023 года Hilux семь лет подряд удерживал статус бестселлера австралийского рынка. Третье место в рейтинге по итогам 2023 года досталось пикапу Isuzu D-Max (31 202 шт., +28,2%).

Обновлённый Toyota Hilux

Предыдущее комплексное обновление, затронувшее дизайн и технику, Hilux пережил в 2020 году. В минувшем декабре версия пикапа для Европы обзавелась мягкогибридным довеском, а сегодня такой же довесок анонсирован для австралийского Hilux вместе с новым дизайном передка: передний бампер стал более мускулистым, у радиаторной решётки теперь нет серебристой окантовки, а её верхняя секция получила рисунок в виде сот.

Обновлённый дизайн передка анонсирован для самых востребованных версий Workmate, SR и SR5, тогда как дорогие и обособленные по части декора версии Rogue и GR Sport, вероятно, сохранят прежний облик. Заявленные обновки для салона — это беспроводная зарядка для смартфона в передней части кабины и два порта USB-C для задних пассажиров на версиях с двухрядной четырёхдверной кабиной. Задний откидной борт теперь снабжён газовыми амортизаторами.

Дореформенный Toyota Hilux SR5 для Австралии
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Дореформенный Toyota Hilux SR5 для Австралии
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Дореформенный Toyota Hilux SR5 для Австралии
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Мягкогибридный довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора, ассистирующего ДВС при старте с места и интенсивных разгонах, идёт в комбинации с 2,8-литровым турбодизелем (204 л.с., 500 Нм), 6-ступенчатым «автоматом» и полным и приводом, и только на версиях SR, SR5 и Rogue с двухрядной четырёхдверной кабиной, так как место для буферной батареи предусмотрено только под задним сиденьем. В комплекте с мягкогибридным довеском идёт фирменная система Multi-Terrain Select, оптимизирующая ездовой характер пикапа под разные типы грунта — доступны шесть разных режимов.

Прочие двигатели остались в строю — это 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» (166 л.с., 245 Нм), 2,4-литровый турбодизель (150 л.с., 400 Нм) и более мощная версия 2,8-литрового турбодизеля (224 л.с., 550 Нм) для версии GR Sport.

Различные версии дореформенного Toyota Hilux для Австралии
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Различные версии дореформенного Toyota Hilux для Австралии
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Различные версии дореформенного Toyota Hilux для Австралии
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Продажи обновлённого Toyota Hilux в Австралии начнутся в марте, цены по сравнению с дореформенными машинами немного выросли и находятся в диапазоне от 26 475 до 74 310 австралийских долларов (от 1,56 млн до 4,37 млн рублей в переводе по текущему курсу).

По данным австралийского журнала Drive, уже в следующем году Hilux перейдёт в девятое поколение и породнится с американским пикапом Toyota Tacoma четвёртого поколения, то есть станет больше, дороже и солиднее. За сегмент «рабочих лошадок» в компании Toyota теперь отвечает пикап Hilux Champ.

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