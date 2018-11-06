Обозначение оффроудных модификаций «квадратной степенью», похоже, становится для марки Mercedes-Benz традицией: вслед за внедорожником G 500 4×4² образца 2015 года и прошлогодним универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4×4², который пока так и не стал серийным (но ещё может стать), вышел пикап Mercedes-Benz X-Class X². У него, правда, в отличие от предшественников нет так называемых портальных мостов с колёсными редукторами, но дорожный просвет по сравнению со стандартными версиями увеличен на 70 мм и теперь составляет 300 мм, а черные литые колёсные диски обуты во внедорожную резину Mickey Thompson Baja STZ 265/60-18. Стоковая лифтованная подвеска обойдется в 5056 евро, но доступна она только как опция для топовых исполнений Power Edition X 250 d 4Matic (190 л.с.) и X 350 d 4Matic (258 л.с.) и только у мюнхенских дилеров Mercedes-Benz – такой вот местный эксклюзив.

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В дополнение к оффроудному пакету X² предлагаются цветовой пакет X² (порядка 100 уникальных цветов, включая фиолетовый и розовый) за 4165 евро, дизайн-пакет X² (тонировка, наклейки, отделка элементов экстерьера чёрным глянцем) за 2368 евро, подогрев-пакет X² (автономный подогреватель с дистанционным управлением) за 2499 евро и защитный пакет X² (крышка кузова рулонного типа и отделка внутренностей кузова пластиком) за 4606 евро. Итого полный комплект доработок X² обойдётся владельцам пикапов аж в 18 694 евро! Ну а что вы хотели – это же Mercedes-Benz… Не исключено, что вскоре пакеты X² будут предложены и в других городах и странах, в том числе в России.

В нашей стране фактические продажи мерседесовских пикапов начались весной этого года: с мая по сентябрь дилеры реализовали 179 экземпляров. Официальный прайс-лист начинается с отметки 2 899 000 рублей за версию X 220 d 4Matic (163 л.с.), но, по данным нашего каталога новых автомобилей, дилеры уже продают X-Class со скидками, причём в наличии только пикапы с двигателями мощностью 190 и 258 л.с.