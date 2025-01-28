Пикапу Fiat Toro вернули богатую версию Ultra, но уже без дизеля и полного привода

Бразильское подразделение концерна Stellantis объявило о возобновлении продаж «роскошного» исполнения пикапа Fiat Toro. Вот только от «простых» версий эта комплектация теперь отличается лишь расширенным списком оборудования, тогда как прежде у нее была еще и другая техника.

Грузовичок Fiat Toro с несущим кузовом в строю с 2016 года. Модель построена на растянутой версии платформы Small Wide 4x4, которая также лежит в основе кроссоверов Jeep Compass и Commander. Производство налажено в Бразилии, эта страна и является главным рынком. Toro уже пережил несколько модернизаций, последнюю провели в 2023-м. У пикапа изначально была довольно широкая линейка комплектаций – между собой они отличаются не только оснащением, но также дизайном и техникой. Но в прошлом году гамму бразильского Fiat Toro сократили – убрали «роскошную» версию Ultra. Теперь же она вернулась с обновками.

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Главное – Fiat Toro Ultra предложен с другой техникой. Так, раньше это исполнение было доступно исключительно с турбодизелем 2.0 MultiJet II (170 л.с.), девятиступенчатым автоматом и полным приводом. А вот в новом модельном году Ultra имеет турбомотор 1.3 Turbo 270 Flex (работает на бензине или на распространенном в Бразилии этаноле), 6АТ и лишь передний привод. Аналогичная начинка положена и «простым» версиям пикапа. Причем после недавнего ужесточения эконорм двигатель 1.3 стал слабее: вне зависимости от вида топлива он выдает 176 л.с. (до модернизации мощность была 180/185 л.с. – бензин/этанол). Отметим, другие богатые комплектации – Volcano и Ranch – сохранили турбодизель и 9АТ, дизельные машины по умолчанию полноприводные.

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﻿Еще одна обновка для Toro Ultra – 18-дюймовые диски другого дизайна. Как и прежде, в список оборудования еще входят цифровая приборка, мультимедийная система с вертикальным планшетом, системы автоторможения, автоматического переключения света фар и слежения за разметкой. А для грузовой платформы такого пикапа все так же предусмотрена жесткая крышка.

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Цена переднеприводного Fiat Toro Ultra с турбомотором 1.3 и 6АТ – 194 490 бразильских реалов, что эквивалентно примерно 3,2 млн рублей по актуальному курсу.