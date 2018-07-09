Пикапы Ford F-Series возглавляют продажи в США

Подведены итоги продаж новых легковых автомобилей на американском рынке в июне и январе-июне 2018 года.

В июне текущего года объем продаж новых «легковушек» на рынке Соединенных Штатов вырос на 5,5% и достиг 1 556 000 единиц. За шесть месяцев 2018 года американцы приобрели 8,62 миллиона автомобилей, что на 2% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move.

Наиболее популярной маркой на американском рынке остается Ford, реализовавший в июне 220 003 машин, что на 1% больше, чем в прошлом году. Продажи за первое полугодие снизились на 1,3%. На втором месте с существенным отставанием идет Toyota – 185 851 штук в июне (+4,4%) и 1 054 309 единиц в январе-июне (+3,2%). Замыкает тройку Chevrolet 178 947 и 1 015 167 (5,4% и 4,8%) автомобилей, соответственно.

ТОП-10 брендов американского рынка в июне и январе-июне 2018 года:

Место Бренд Продажи в июне 2018 года (штук) Продажи в январе-июне 2018 года (штук) Разница с июнем 2017 года Разница с январем-июнем 2017 года 1 Ford 220 003 1 221 445 +1,0% -1,3% 2 Toyota 185 851 1 054 309 +4,4% +3,2% 3 Chevrolet 178 947 1 015 167 +5,4% +4,8% 4 Honda 132 031 715 171 +5,0% -0,4% 5 Nissan 134 398 708 525 +2,5% -4,3% 6 Jeep 86 989 495 022 +18,9% +21,8% 7 Hyundai 63 256 327 786 +19,6% -2,6% 8 Subaru 59 841 322 860 +15,0% +5,9% 9 Kia 56 571 293 563 +0,8% -0,7% 10 GMC 46 816 270 552 +13,0% +2,8%

Наибольший рост демонстрирует бренд Jeep – на 18,9% в июне – до 86 989 машин и на 21,8% за первые шесть месяцев текущего года – до 495 022 единицы. У остальных марок результаты поскромнее, хотя, в июне хорошо проявили себя Hyundai (+19,6%), Subaru (+15,0%) и GMC (+13,0%).

ТОП-10 моделей американского рынка в первом полугодии и июне 2018-го:

Место Модель Продажи в январе-июне 2018 года (штук) Продажи в июне 2018 года (штук) Разница с январем-июнем 2017 года Разница с июнем 2017 года 1 Ford F-Series 451 138 79 204 +4,9% +1,7% 2 Chevrolet Silverado 287 183 52 686 +9,2% +4,3% 3 Ram pick-up 233 539 43 542 -6,7% +1,1% 4 Nissan Rogue 215 202 37 004 +10,0% +13,7% 5 Toyota RAV4 198 390 37 722 +7,4% +10,6% 6 Honda CR-V 179 580 33 306 -4,1% +17,5% 7 Toyota Camry 178 795 28 215 +1,1% -4,2% 8 Honda Civic 176 242 31 345 +0,3% +1,4% 9 Chevrolet Equinox 164 476 25 064 +23,2% -14,1% 10 Toyota Corolla 161 462 28 168 -8,5% -9,3%

В июне положительную динамику продемонстрировали все марки, а по итогам продаж за первое полугодие наибольшее падение продаж наблюдается у Nissan – на 4,3%, Hyundai – на 2,6% и Ford – на 1,3%. Объемы падают также у Kia (-0,7%) и Honda (-0,4%).

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