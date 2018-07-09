Пикапы Ford F-Series возглавляют продажи в США

В июне текущего года объем продаж новых «легковушек» на рынке Соединенных Штатов вырос на 5,5% и достиг 1 556 000 единиц. За шесть месяцев 2018 года американцы приобрели 8,62 миллиона автомобилей, что на 2% превышает прошлогодний результат, информирует агентство focus2move.
Наиболее популярной маркой на американском рынке остается Ford, реализовавший в июне 220 003 машин, что на 1% больше, чем в прошлом году. Продажи за первое полугодие снизились на 1,3%. На втором месте с существенным отставанием идет Toyota – 185 851 штук в июне (+4,4%) и 1 054 309 единиц в январе-июне (+3,2%). Замыкает тройку Chevrolet 178 947 и 1 015 167 (5,4% и 4,8%) автомобилей, соответственно.
ТОП-10 брендов американского рынка в июне и январе-июне 2018 года:
|Место
|Бренд
|Продажи в июне 2018 года (штук)
|Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
|Разница с июнем 2017 года
|Разница с январем-июнем 2017 года
|1
|Ford
|220 003
|1 221 445
|+1,0%
|-1,3%
|2
|Toyota
|185 851
|1 054 309
|+4,4%
|+3,2%
|3
|Chevrolet
|178 947
|1 015 167
|+5,4%
|+4,8%
|4
|Honda
|132 031
|715 171
|+5,0%
|-0,4%
|5
|Nissan
|134 398
|708 525
|+2,5%
|-4,3%
|6
|Jeep
|86 989
|495 022
|+18,9%
|+21,8%
|7
|Hyundai
|63 256
|327 786
|+19,6%
|-2,6%
|8
|Subaru
|59 841
|322 860
|+15,0%
|+5,9%
|9
|Kia
|56 571
|293 563
|+0,8%
|-0,7%
|10
|GMC
|46 816
|270 552
|+13,0%
|+2,8%
Наибольший рост демонстрирует бренд Jeep – на 18,9% в июне – до 86 989 машин и на 21,8% за первые шесть месяцев текущего года – до 495 022 единицы. У остальных марок результаты поскромнее, хотя, в июне хорошо проявили себя Hyundai (+19,6%), Subaru (+15,0%) и GMC (+13,0%).
ТОП-10 моделей американского рынка в первом полугодии и июне 2018-го:
|Место
|Модель
|Продажи в январе-июне 2018 года (штук)
|Продажи в июне 2018 года (штук)
|Разница с январем-июнем 2017 года
|Разница с июнем 2017 года
|1
|Ford F-Series
|451 138
|79 204
|+4,9%
|+1,7%
|2
|Chevrolet Silverado
|287 183
|52 686
|+9,2%
|+4,3%
|3
|Ram pick-up
|233 539
|43 542
|-6,7%
|+1,1%
|4
|Nissan Rogue
|215 202
|37 004
|+10,0%
|+13,7%
|5
|Toyota RAV4
|198 390
|37 722
|+7,4%
|+10,6%
|6
|Honda CR-V
|179 580
|33 306
|-4,1%
|+17,5%
|7
|Toyota Camry
|178 795
|28 215
|+1,1%
|-4,2%
|8
|Honda Civic
|176 242
|31 345
|+0,3%
|+1,4%
|9
|Chevrolet Equinox
|164 476
|25 064
|+23,2%
|-14,1%
|10
|Toyota Corolla
|161 462
|28 168
|-8,5%
|-9,3%
В июне положительную динамику продемонстрировали все марки, а по итогам продаж за первое полугодие наибольшее падение продаж наблюдается у Nissan – на 4,3%, Hyundai – на 2,6% и Ford – на 1,3%. Объемы падают также у Kia (-0,7%) и Honda (-0,4%).
Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, как обстоят дела у брендов на мировом рынке.
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