ТОП-10 мировых брендов: Volkswagen сокращает разрыв до Toyota

В гонке брендов по-прежнему сохраняет лидерство Toyota, но Volkswagen постепенно сокращает отрыв от японской марки, демонстрируя лучшую динамику продаж. Тойота в мае реализовала по всему миру 736 480 машин, а Volkswagen – 595 997 единиц, при этом рост составил 2,9% и 6,7% (0,8% и 6,2% за январь-май), соответственно.
У Ford продолжается снижение продаж, но это, пока, не мешает ему размещаться на третьей строчке рейтинга – 504 922 проданных автомобиля в последнем месяце весны (-6,7%) и 2 388 522 штуки за пять месяцев 2018 года (-5,9%). Кстати, американский бренд в мае стал единственным с отрицательной динамикой продаж.
ТОП-10 мировых брендов в мае и январе-мае 2018 года:
|Место
|Бренд
|Продажи в январе-мае 2018 года (штук)
|Продажи в мае 2018 года (штук)
|Разница с январем-маем 2017 года
|Разница с маем 2017 года
|1
|Toyota
|3 543 827
|736 480
|+0,8%
|+2,9%
|2
|Volkswagen
|2 903 068
|595 997
|+6,2%
|+6,6%
|3
|Ford
|2 388 522
|504 922
|-5,9%
|-6,7%
|4
|Nissan
|2 063 453
|405 836
|-0,7%
|+0,1%
|5
|Honda
|2 020 648
|423 086
|-0,3%
|+1,0%
|6
|Hyundai
|1 805 983
|380 780
|+3,7%
|+0,9%
|7
|Chevrolet
|1 659 036
|358 183
|+5,1%
|+9,2%
|8
|Kia
|1 200 121
|256 824
|+9,2%
|+10,8%
|9
|Renault
|1 105 928
|230 988
|+3,2%
|+1,9%
|10
|Mercedes
|1 092 761
|221 113
|+5,2%
|+2,6%
На четвертом и пятом месте разместилась пара японских брендов – Nissan и Honda, продажи которых по итогам января-мая снижаются (-0,7% и -0,3%, соответственно), хотя, в мае зафиксирован небольшой рост (0,1% и 1,0%, соответственно).
Наибольший рост в мае продемонстрировали марки Kia и Chevrolet – 10,8% и 9,2%, соответственно (9,2% и 5,1% за январь-май, соответственно).
Накануне портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг ТОП-10 мировых производителей, в котором лидирует группа Volkswagen и постепенно наращивает отрыв. За ним следует альянс Renault-Nissan, у которого в гонке брендов не такие хорошие показатели.
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