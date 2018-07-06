ТОП-10 мировых брендов: Volkswagen сокращает разрыв до Toyota

Подведены итоги продаж на мировом рынке за май и первые пять месяцев текущего года.

В гонке брендов по-прежнему сохраняет лидерство Toyota, но Volkswagen постепенно сокращает отрыв от японской марки, демонстрируя лучшую динамику продаж. Тойота в мае реализовала по всему миру 736 480 машин, а Volkswagen – 595 997 единиц, при этом рост составил 2,9% и 6,7% (0,8% и 6,2% за январь-май), соответственно.

У Ford продолжается снижение продаж, но это, пока, не мешает ему размещаться на третьей строчке рейтинга – 504 922 проданных автомобиля в последнем месяце весны (-6,7%) и 2 388 522 штуки за пять месяцев 2018 года (-5,9%). Кстати, американский бренд в мае стал единственным с отрицательной динамикой продаж.

ТОП-10 мировых брендов в мае и январе-мае 2018 года:

Место Бренд Продажи в январе-мае 2018 года (штук) Продажи в мае 2018 года (штук) Разница с январем-маем 2017 года Разница с маем 2017 года 1 Toyota 3 543 827 736 480 +0,8% +2,9% 2 Volkswagen 2 903 068 595 997 +6,2% +6,6% 3 Ford 2 388 522 504 922 -5,9% -6,7% 4 Nissan 2 063 453 405 836 -0,7% +0,1% 5 Honda 2 020 648 423 086 -0,3% +1,0% 6 Hyundai 1 805 983 380 780 +3,7% +0,9% 7 Chevrolet 1 659 036 358 183 +5,1% +9,2% 8 Kia 1 200 121 256 824 +9,2% +10,8% 9 Renault 1 105 928 230 988 +3,2% +1,9% 10 Mercedes 1 092 761 221 113 +5,2% +2,6%

На четвертом и пятом месте разместилась пара японских брендов – Nissan и Honda, продажи которых по итогам января-мая снижаются (-0,7% и -0,3%, соответственно), хотя, в мае зафиксирован небольшой рост (0,1% и 1,0%, соответственно).

Наибольший рост в мае продемонстрировали марки Kia и Chevrolet – 10,8% и 9,2%, соответственно (9,2% и 5,1% за январь-май, соответственно).

Накануне портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг ТОП-10 мировых производителей, в котором лидирует группа Volkswagen и постепенно наращивает отрыв. За ним следует альянс Renault-Nissan, у которого в гонке брендов не такие хорошие показатели.