Субкомпактные Volvo будут строить на китайской платформе от Geely

Унификация между Geely, Volvo и LYNK&Co уплотняется, что и понятно: все три бренда находятся в стадии активного расширения своих модельных рядов. Так, ещё два года назад перспективный план Volvo не предусматривал создание хэтчбеков и кроссоверов субкомпакного класса: для средне- и полноразмерных машин планировалось использовать платформу SPA, для компактных – CMA. Действительно, первой моделью шведского бренда на CMA стал компактный кроссовер XC40, представленный в сентябре прошлого года. А что если маркетологам шведской марки вздумается дать задание на маленькую модель?

На такой случай была разработана «тележка» BMA, фактически представляющая собой более дешёвую модификацию СМА с полузависимой задней подвеской. Напомним, что на ней уже представили субкомпактный кроссовер Geely SX11, премьера которого прошла в Китае ещё до ММАС-2018. На автосалоне в Ченду, который открылся в конце августа, мировую премьеру праздновал и первый компактный автомобиль на ВМА – речь о седане Geely Bin Rui, который по обыкновению получил и международное название – Emgrand SL. Колёсная база машины составляет 2670 мм; базовым стал 3-цилиндровый 1,0-литровый турбомотор (136 л.с.) с непосредственным впрыском, который комбинируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой DCT.

Короче говоря, надёжный фундамент есть, осталось только адаптировать его к маленьким машинам Volvo. Однако, как сообщил нам сегодня на запуске в России Volvo XC90 T8 вице-президент Volvo по продукту Лекс Керссемаркес, «решение по применению платформы BMA на моделях Volvo ещё не принято». По словам Керссемаркеса, сначала её планируется опробовать на моделях премиальной линейки LYNK&Co и лишь затем она перейдёт на Volvo. Речь идёт о субкомпактном кроссовере Volvo XC20 и хэтчбеке Volvo 20-й серии, о вероятном появлении которого говорил ещё два года назад Хенрик Грин, глава отдела исследований и разработок.

В свою очередь в Geely намерены не только активно использовать платформу CMA, но и распространить её, вопреки практике Volvo, на среднеразмерные модели, что и понятно: компактные Geely на CMA будут стоить чересчур дорого. Интересно, что таким путём пошёл и бренд LYNK&Co, у которого пока нет серийных моделей В-класса: первая модель бренда — среднеразмерный кроссовер LYNK&Co 01 на CMA был среднеразмерным, равно как и меньшие по размерам компактный кроссовер 02 и компактный седан 03. Следом как раз появится субкомпактный LYNK&Co на ВМА который, судя по всему, может получить индекс 04.