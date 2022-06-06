Платная трасса М-12 от Москвы до Казани: продолжается строительство развязки с ЦКАД

Сейчас в РФ насчитывается несколько федеральных платных трасс, находящихся в доверительном управлении госкомпании «Автодор». В дальнейшем список пополнит ещё одна скоростная автодорога, ей присвоили индекс М-12, а официальное наименование она получит позже. Основной маршрут пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Сейчас автомобилисты, которые направляются из Москвы в Казань или обратно, используют трассу М-7 «Волга» (эта дорога бесплатная, она проходит до Уфы). Позже она получит статус дублёра магистрали М-12.



У новой платной трассы будет пересечение с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД). На этом месте сейчас строится развязка. Как сообщили в Автодоре, уже смонтированы пролётные строения двух искусственных сооружений, которые станут частью этого транспортного узла. Для проведения работ на этом участке дорожникам пришлось перекрывать движение над 111 километром ЦКАД в ночное время.

Теперь, после того, как пролётные строения путепроводов, являющихся частью первого пускового комплекса нулевого этапа М-12, были смонтированы, движение по кольцевой дороге перекрывать больше не планируется.



В состав транспортной развязки между М-12 и ЦКАД входят три искусственных сооружения в разных уровнях. В госкомпании пояснили, что они образуют «двойную трубу», то есть два уровня съездов и заездов с переходно-скоростными полосами – и на центральное «кольцо», и на платную трассу до Казани. Предположительно это позволит не снижать скорость основного потока, движущегося по этим двум автодорогам, при этом будет обеспечен безопасный съезд с развязки.

Совокупная протяженность первого пускового комплекса нулевого этапа составит 22 километра. Отрезок пройдёт от ЦКАД до пересечения с А-108 рядом с Орехово-Зуево. В Автодоре предполагают, что он позволит разгрузить бесплатную трассу М-7 «Волга» в Московской области.



В общей сложности на первом пусковом комплексе нулевого этапа будет 11 мостов и путепроводов, в их числе мост через реку Клязьму. По плану, движение по нему запустят (как и по всему первому пусковому комплексу) досрочно в конце текущего года. Сейчас на этом мосту продолжаются работы по сопряжению дорожной части и мостовой.

Кроме того, на 51 километре будущей скоростной автодороги сейчас формируется земляное полотно под многофункциональную зону для водителей. Ещё на участке продолжаются работы по укладке асфальтобетона и монтажу мачт освещения. Верхний слой покрытия уже есть на 23% дорожной части первого пускового комплекса.



Напомним, по плану, в текущем году Автодор должен открыть для движения не только обход Орехово-Зуево , но и участок, относящийся ко второму этапу. Речь идёт об 17-километровом отрезке во Владимирской области. Ориентировочно этот участок запустят в четвёртом квартале 2022 года. Ожидается, что благодаря этому получится перенаправить часть трафика с Южного обхода Владимира, что разгрузит дорожную сеть региона.

