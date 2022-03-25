Платная трасса от Москвы до Казани: первый участок М-12 откроют летом

В РФ на сегодняшний день насчитывается несколько федеральных платных трасс, через несколько лет список должна пополнить ещё одна скоростная автодорога. Пока что ей присвоили индекс М-12, а официальное название она получит позже. Предполагается, что основной маршрут пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Напомним, сейчас автомобилисты, следующие из Москвы в Казань (или в обратном направлении) используют трассу М-7 «Волга», эта бесплатная дорога проходит до Уфы. Впоследствии она станет дублёром платной магистрали М-12.



Согласно изначальным расчётам, маршрут новой платной автодороги, должен был проходить через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже план было решено изменить: сначала дорогу намеревались продлить до Екатеринбурга, затем – до Тюмени и Челябинска. В свете актуального состояния экономики РФ не совсем ясно, будут ли все идеи воплощены в жизнь (хотя пока что данных о «заморозке» проектов не поступало).

О том, что проект по строительству скоростной автодороги М-12 был окончательно одобрен, стало известно в начале октября 2021 года, при этом работы по факту начались ещё в июне. Ранее стало известно о том, что первый участок платной трассы будет открыт в текущем году, теперь «РГ» со ссылкой на председателя правления Автодора Вячеслава Петушенко сообщает более точный срок: движение по отрезку пути запустят уже 15 июля.



Первый участок платной магистрали (часть так называемого «нулевого этапа») – это обход населённого пункта Орехово-Зуево, его протяжённость составит 23 км. Он пройдёт от ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) до трассы А-108. На сегодняшний день почти на всем протяжении дорожники уже устроили земляное полотно, на 12 км – завершили работы по укладке асфальтобетона. Сейчас продолжается устройство ливневой канализации и строительство очистных сооружений, скоро работники приступят к монтажу мачт освещения.

В общей сложности на участке от ЦКАД до А-108 появится 11 мостов и путепроводов, а также две транспортные развязки. Предполагается, что открытие движения на нулевом этапе платной автодороги М-12 позволит разгрузить от транзитного трафика федеральную трассу М-7 «Волга». По словам Вячеслава Петушенко, сейчас есть проблемы с дорожными камерами и устройствами для оплаты проезда, но к открытию госкомпания намерена их решить.



Он также отметил, что дополнительные средства на строительство первого участка М-12 выделило федеральное правительство. Напомним, платные дороги в РФ должны строиться за счёт не только денег из «госказны», но и за счёт инвестиций различных компаний: собственно, именно поэтому водители платят за проезд – часть денег возвращается инвесторам (часть идёт на обслуживание). Ранее Счётная палата уже обращала внимание на то, что Автодор привлекает слишком мало средств, получаемых от компаний. Стоит отметить, что в текущих условиях тенденция вряд ли изменится. При этом оплата проезда продолжает дорожать: последнее повышение было зафиксировано 25 февраля.

В середине прошлого месяца стало известно о результатах очередной проверки Счётной палаты РФ, на этот раз аудиту подверглась деятельность госкомпании в период с 2015-го по 2020 год. Оказалось, что одним из главных недочётов платных дорог в стране остаётся нехватка освещения. Кроме того, на трассах зафиксировано недостаточное количество автозаправок, СТО и зарядных станций для электромобилей.

