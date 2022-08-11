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  • Платная трасса «Москва – Нижний Новгород – Казань»: строительство М-12 ускорили

Платная трасса «Москва – Нижний Новгород – Казань»: строительство М-12 ускорили

11.08.2022 90 0 0

В текущем году дорожники намерены сдать больше половины от общей протяженности первого этапа новой скоростной автодороги.

 

Строительство платной трассы, которой присвоили индекс М-12, продолжается: официальное наименование эта федеральная автодорога получит позже. Её основной маршрут пройдёт от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Бесплатным дублёром этой магистрали станет нынешняя бесплатная трасса М-7 «Волга» (проходит до Уфы). Напомним, по плану М-12 должна войти в состав международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Как Kolesa.ru сообщал ранее, совокупная протяжённость этого пути, который должен протянуться от Гамбурга до Шанхая, составит 8,5 тыс. километров. При этом российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Напомним, помимо скоростной автодороги М-12 в его состав войдут и другие платные дороги: в списке значатся М-11 «Нева» (проходит от Москвы до Санкт-Петербурга), а также нескольких пусковых участков ЦКАД.

Как сообщают в госкомпании «Автодор», сейчас строительство первого этапа трассы М-12 идёт в ускоренном режиме: дорожники намерены в текущем году сдать более половины от общей протяженности указанного отрезка пути. Наиболее затратным по времени остаётся возведение различных искусственных сооружений. На первом этапе скоростной автодороги их насчитывается 29, из них 24 приходится на путепроводы и мосты.

Одним из самых длинных на первом этапе М-12 станет мост через реку Киржач, его строительство уже ведётся. Переход возводят недалеко от посёлка городского типа Городищи, он окажется четырёхполосным, его ширина будет равна 24,6 метра, а его протяжённость составит 268 метров. На сегодняшний день уже завершены шесть из восьми опор, на которых будет стоять мост, а для седьмой опоры мостовики подготовили свайное основание.

Сейчас подрядчики уже начали надвижку пролётных строений на готовые опоры: предполагается, что это позволит сократить сроки строительства моста через реку Киржач. В Автодоре отметили, что первое пролетное строение (пока что пройдено семь метров) надвигается с левого берега – в сторону столицы РФ.

Кроме того, на сегодняшний день продолжается возведение эстакады на пересечении платных трасс М-11 «Нева» и ЦКАД. Ожидается, что в декабре 2022 года у автомобилистов, которые движутся по М-11 из Северной столицы, будет возможность через ЦКАД попасть на трассу М-12. Как отметили в госкомпании, работы по возведению направленного левоповоротного съезда идут «усиленными темпами». Для строительства этого искусственного сооружения потребуется краткосрочное перекрытие движения на трассах.

Согласно плану, в текущем году Автодор намерен в рамках М-12 открыть для движения обход Орехово-Зуево, а также участок, относящийся ко второму этапу платной автодороги: 17-километровый отрезок пути во Владимирской области. Ориентировочно этот участок запустят в четвёртом квартале 2022-го.

Россия авто и общество дороги

 

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