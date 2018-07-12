Плюс два: семиместный китайский кроссовер DFM 580 приехал в Россию

Плюс два: семиместный китайский кроссовер DFM 580 приехал в Россию

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Компания Dongfeng представила в Екатеринбурге кроссовер DFM 580, о перспективах появления которого в нашей стране говорили ещё в начале 2017 года. Теперь очевидно, что семиместный "паркетник" будет продаваться на нашем рынке.

На выставке «Российско-китайское экспо» Dongfeng показал версию, которая пока не может продаваться в России из-за отсутствия соответствующей сертификационной документации. В настоящее время компания занимается проведением необходимых испытаний для её получения. Премьера «товарного» образца семиместного «китайца» запланирована на конец 2018 года.

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Разумеется, что цена и комплектации DFM 580 пока не называются, однако, когда в начале прошлого года обсуждались перспективы выхода модели на российский рынок, представителями компании была озвучена начальная планка в 850 000 рублей. Если учитывать, что экономическая ситуация в стране оставалась более-менее стабильной, то можно действительно рассчитывать на диапазон от 850 000 до 880 0000 рублей за DFM 580 в «базе».

Длина DFM 580 составляет 4 680 мм. Для сравнения: у лифановского Myway этот параметр равен 4 440 мм. По клиренсу Dongfeng тоже впереди: 200 мм против 192 мм

Длина DFM 580 составляет 4 680 мм. Для сравнения: у лифановского Myway этот параметр равен 4 440 мм. По клиренсу Dongfeng тоже впереди: 200 мм против 192 мм

Пожалуй, главным конкурентом из «соплеменников» для нового DFM 580 станет Lifan Myway, который тоже располагает семью посадочными местами. Цена на Myway в России начинается от 869 900 рублей (без учёта маркетинговых предложений).

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В компании считают, что «бой» будет завязан не только с китайскими марками, делая упор на то, что семиместных кроссоверов в принципе на рынке мало: «На российском рынке представлено немного семиместных кроссоверов, это одно из ключевых преимуществ модели, — рассказали «Колёса.ру» в представительстве Dongfeng Motor. — При этом DFM 580 оснащён самыми современными опциями комфорта и безопасности, и качество сборки автомобиля на очень высоком уровне. Поэтому мы считаем, что DFM 580 может составить конкуренцию в сегменте кроссоверов не только китайским, но и корейским и европейским брендам в массовом сегменте. Это будет отличный выбор для покупателей, которые ищут комфортный и вместительный автомобиль за разумные деньги».

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DFM 580 не имеет версий с полным приводом, но зато моторная гамма состоит из 132-сильного «атмосферника» объёмом 1.8 литра и 1.5-литрового турбированного двигателя с отдачей в 150 сил. Известно, что для кроссовера будут доступны 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач и вариатор.

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Анонсированный список опционального оснащения новинки будет включать в себя: четыре подушки безопасности, ABS/EBD, систему мониторинга давления в шинах, навигацию, камеру кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ в салон, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Ранее «Колёса.ру» сообщал, что в 2018 году Dongfeng планирует увеличить объёмы продаж в РФ на 300% и не собирается уходить из России, регулярно обсуждая с партнёрами возможность сборки своих моделей в нашей стране, но пока в компании говорить на эту тему не готовы.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы до миллиона , семиместные кроссоверы , DFM 580 , Dongfeng
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