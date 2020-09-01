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  • По дороге на курорт: на платной трассе М-4 «Дон» усилят контроль за безопасностью

По дороге на курорт: на платной трассе М-4 «Дон» усилят контроль за безопасностью

01.09.2020 30 0 0

В госкомпании «Автодор» решили понаблюдать за водителями на скоростной дороге с высоты полёта «беспилотников».

 

Платные трассы в стране находятся под доверительным управлением Автодора, одной из них является М-4 «Дон». Протяжённость этой автомобильной дороги федерального значения составляет 1543 км, её участки входят в несколько европейских маршрутов. Трасса по-прежнему остаётся одной из самых загруженных в РФ, особенно во время курортного сезона, пик которого традиционно начинается в августе и продолжается в сентябре.

Не таким уж редким явлением, к сожалению, являются ДТП этой платной трассе. По статистике, в большинстве аварий оказываются виновны водители, которые игнорируют ПДД. Так что в Автодоре решили усилить контроль за поведением автомобилистов, которые въезжают на М-4 «Дон». Для этого госкомпания решила использовать беспилотные летательные аппараты, которые смогут с высоты следить за дорожной обстановкой. В случае какой-либо нештатной ситуации эти «беспилотники» смогут отправить сведения на компьютер диспетчера автоматизированной системы управления движением. К таким «нештатным ситуациям» относятся, к примеру, движение автомобиля задним ходом или остановка машины в неположенном месте. 

С сентября 2020-го «беспилотники» начнут летать над участками трассы М-4, которые проходят по территории Московской и Тульской областей. Аппараты будут подниматься в воздух трижды в неделю: утром и вечером (в час пик). При этом им зададут маршрут, летать они смогут над первой секцией автодороги – с 82-го по 203-й километр. Мониторинг по этой схеме рассчитан на 6 месяцев.

В Автодоре сообщили о том, что в 2018 и 2019 годах были проведены испытания новой системы слежения за дорожной обстановкой, они были признаны успешными. По сути, теперь началось её полномасштабное тестирование. Используемое ПО позволяет во время полёта распознать происшествие на трассе и оперативно передать данные – снимки с высоты 150-200 метров и точные координаты – диспетчеру, а затем аварийным комиссарам.

В дальнейшем разработчики системы намерены перевести полёты «беспилотников» полностью в автоматический режим (сейчас мониторинг осуществляется с участием оператора). Кроме того, систему научат распознавать другие нештатные ситуации, которые могут произойти на трассе.

Напомним, лето и начало осени – это не только курортный сезон, но ещё и пик для проведения дорожного ремонта и реконструкции трасс. К примеру, в просматриваемой «беспилотниками» Тульской области сейчас продолжаются работы на нескольких проблемных участках трассы – это так называемые «тульские горки», которые получили своё неофициальное имя из-за того, что дорога здесь проходит по серии резких спусков и крутых подъёмов. Её сделают более прямой и безопасной. Завершение работ намечено на 2021 год.

Чтобы водителям не приходилось создавать «нештатные ситуации» и останавливаться в неположенных местах, власти намерены изменить требования по количеству мест для отдыха водителей, автозаправок, пунктов общественного питания и т.д. Предполагается, что на скоростных автодорогах (I технической категории) между АЗС будет не более 50 километров. На этих автозаправочных станциях будут в том числе мойки, магазины и зарядные терминалы для электромобилей.

Россия авто и общество дороги

 

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