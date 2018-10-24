«Внедорожную» модификацию Ford Ka назвали Urban Warrior, что переводится как «городской воин». Новинка разработана бразильским подразделением Ford на базе рестайлинговой модели. Публичный дебют «кроссовера» пройдет в начале ноября на автосалоне в Сан-Паулу. Пока кросс-седан находится в статусе концепта. Согласно официальной версии Ford, такой вариант запустят в серию, если он получит положительные отклики на выставке.

Напомним, в семейство Ka (в некоторых странах – Figo) еще входит хэтчбек. У обновленной «пятидверки» тоже есть кросс-версия, ее уже продают в Южной Америке, Индии, Европе и ЮАР. Кросс-седан сделан по тому же рецепту, что и «внедорожный» хэтч: «четырехдверка» получила пластиковый обвес, 15-дюймовые диски, черную радиаторную решетку и перекалиброванную подвеску. Плюс был увеличен дорожный просвет, хотя точные цифры пока не называются. У бразильского кросс-хэтча этот показатель равен 188 мм (у стандартной модели – 169 мм).

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Салон Ka Urban Warrior менять не стали – он такой же, как у обычного седана. Впрочем, у конвейерного «вседорожника» наверняка появится другой декор. В списке оборудования «воина» значатся мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, задний парктроник, шесть подушек безопасности.

Кросс-седан оснащен трехцилиндровым двигателем 1.5 TiVCT Flex. Мощность бензиновой версии этого мотора составляет 128 л.с., на этаноле – 136 л.с. Стандартная «четырехдверка» с таким движком предлагается с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Также для обычного Ford Ka в Бразилии предусмотрена литровая «тройка» (80 л.с на бензине и 85 л.с. на этаноле), но «кроссоверу» базовый мотор вряд ли достанется. Привод у кросс-седана – только передний.

Как сообщают бразильские СМИ, Ford уже начал тестировать Ka Urban Warrior – так что решение о запуске производства новинки, видимо, принято. Показ на мотор-шоу – лишь формальность. Стандартный седан Ford Ka в Бразилии стоит от 49 490 реалов, что эквивалентно примерно 877 000 рублей по актуальному курсу. Кросс-версия, очевидно, окажется дороже. Так, цена «внедорожного» хэтча Ka начинается с отметки в 68 490 реалов (около 1 213 000 рублей), тогда как обычная «пятидверка» стоит от 45 990 реалов (около 815 000 рублей). Отметим, для Бразилии это довольно привлекательные цены.

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В России Ford Ka не продают. Между тем только в нашей стране сегодня представлено аж три кросс-седана: массовые Lada Vesta Cross, Renault Logan Stepway, а также премиальный Volvo S60 Cross Country. Впрочем, вскоре шведский вседорожник покинет наш рынок – исходный седан недавно сменил поколение, а кросс-версия у модели новой генерации пока не появилась. На российском официальном сайте Volvo кросс-седан уже отсутствует, однако в салонах машины еще есть – об этом свидетельствуют данные нового раздела Kolesa.ru «Авто у дилеров».