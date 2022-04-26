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По стопам GM: Volvo и Jaguar Land Rover сокращают сотрудников в РФ

26.04.2022 247 0 0

Пока что не ясно, будет ли JLR обеспечивать сервисное обслуживание автомобилей, проданных в стране. В свою очередь шведская марка собирается продолжить гарантийную поддержку.

 

На рынке новых автомобилей и запчастей продолжается кризис: постепенно иностранные бренды отказываются от ведения бизнеса в РФ. На прошлой неделе стало известно о том, что из России уходят Chevrolet и Cadillac, так как в американском концерне General Motors приняли решение прекратить поставки машин и запчастей, а также уволить сотрудников местного офиса. Теперь сообщается о подобных шагах, которые намерены предпринять в Jaguar Land Rover и Volvo Cars.

На фото: Range Rover

О планах британской и шведской компаний сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, Volvo и JLR сокращают основную часть штата своих офисов в РФ. Судя по всему, Jaguar Land Rover покидает российский авторынок, так как компания решила оставить в штате только ту часть персонала, которая займётся координированием административных взаимодействий на этапе закрытия юридического лица в соответствии с требованиями законодательства.

Пока что не ясно, будет ли JLR в дальнейшем продолжать осуществлять сервисное обслуживание проданных в РФ автомобилей брендов Jaguar и Land Rover. При этом источник издания отмечает, что компания не присылала письмо об отказе от всех обязательств, в отличие от GM (напомним, концерн пока официально не подтвердил свой окончательный уход из РФ).

На фото: Jaguar F-Pace

По данным издания, Volvo Cars сократила 80% персонала своего российского подразделения, исключение составляет административный штат. Источник отметил, что на данный момент нет информации о том, останутся ли сотрудники только до полного выхода компании с рынка, либо они продолжат работать, чтобы бренд смог исполнять обязательства в дальнейшем. Не исключено, что шведская марка продолжит оказывать сервисные услуги клиентам в РФ. Предполагается, что компания одобрит схему, при которой дистрибуторы будут оплачивать дилерам оригинальные запчасти, ввезенные в страну параллельным импортом.

Сообщается, что Volvo оставила российским дилерам доступ к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации». Для сравнения, по информации ещё одного источника издания, марка Cadillac отключила своих дилеров от систем сканирования состояния машин и от их обновлений, «что беспрецедентно для мировой практики».

На фото: Volvo XC60

Стоит напомнить, что все три бренда – Volvo, Jaguar и Land Rover – относятся к премиальному сегменту, а экспорт таких машин в РФ на сегодняшний день ограничен санкциями (и Евросоюза, и Великобритании, которая ввела запрет на поставки предметов роскоши).

Британская компания JLR принадлежит индийскому концерну Tata Motors, а Volvo Cars – китайскому холдингу Geely. Согласно статистике АЕБ, за прошлый год дилеры Jaguar реализовали в России 521 автомобиль, из них самым востребованным является кроссовер F-Pace. Показатель Land Rover за тот же период – 6388 машин, наибольшим спросом пользуется внедорожник Range Rover. А результат Volvo в 2021-ом – 9088 экземпляров, самая продаваемая модель бренда в РФ – XC60.

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