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  • По цене суперкара: летающий гибридный мотоцикл Xturismo поступил в продажу

По цене суперкара: летающий гибридный мотоцикл Xturismo поступил в продажу

26.10.2021 96 0 0

Японский стартап A.L.I. Technologies показал живьём летающий мотоцикл Xturismo и объявил на него приём заказов. Поставки начнутся в первой половине 2022 года.

 

Компания A.L.I. Technologies Inc. со штаб-квартирой в Токио существует с 2016 года и занимается разработкой летательных аппаратов с вертикальным взлётом, как беспилотных, так и с ручным управлением. Летающий мотоцикл Xturismo, разработка которого ведётся с 2017 года, позиционируется как коммерческий продукт, пригодный для частного использования: он адресован любителям экстремального отдыха на дикой природе, где невозможно передвигаться на наземном транспорте, а также службам спасения для доставки помощи в труднодоступные места.

Летом A.L.I. Technologies объявила, что разработка Xturismo вступила в завершающую стадию, стала готовиться к его премьере и выпустила пару промо-роликов на YouTube. Живая премьера состоялась сегодня утром на легендарном автодроме Fuji Speedway: летающий мотоцикл поднялся в воздух перед трибунами, немного покружил и приземлился.

Xturismo имеет 3,7 м в длину, 2,4 м в ширину и 1,5 м в высоту. Несущая платформа с восемью роторами (два больших и четыре маленьких) и корпус мотоцикла изготовлены из углепластика. Заявленная снаряженная масса — 300 кг, грузоподъёмность — 100 кг, максимальная скорость — 100 км/ч, продолжительность полёта — 30-40 минут. Характеристики силовой установки производитель пока не рассекретил, известно лишь, что она гибридная, то есть состоит из ДВС и электромоторов.

Сегодня же объявлен приём заказов на пилотную партию Xturismo Limited Edition из 200 мотоциклов, каждый из которых обойдётся покупателю в 77,7 млн японских иен или 684 тысячи американских долларов или 48 млн рублей в переводе по текущему курсу. Это довольно дорого на фоне большинства чисто электрических аналогов: например, электрический летающий мотоцикл Jetson One от шведского стартапа Jetson Aero стоит 92 тысячи долларов, но может продержаться в воздухе только 20 минут.

Разработкой летающих мотоциклов занимаются и российские компании: например, стартап Hoversurf и концерн «Калашников», но пригодные к продаже образцы они ещё не представили.

Добавим, что летающие мотоциклы ближе к серийному производству, чем летающие автомобили, так как они конструктивно проще и стоят дешевле. Но оба типа транспортных средств в ближайшие годы вряд ли будут легализованы в городах и населённых пунктах, для чего необходимо провести огромную законотворческую работу и подготовить инфраструктуру (в частности безопасные площадки для взлёта и посадки на крышах домов, зарядные терминалы, диспетчерские службы и, вероятно, воздушную полицию).

Тем не менее стартапов в этой области становится всё больше. Разработкой летающих машин занимаются в том числе традиционные автомобильные компании — например, Toyota, Honda и Porsche. Между тем главный инновационный предприниматель планеты Земля Илон Маск, даром что строит космические ракеты, не верит в летающие машины и не хочет вкладываться в их разработку, вместо он этого продолжает развивать идею автомобильного метро.

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