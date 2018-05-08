Почему Peugeot-Citroen отказывается от надёжных японских АКП Aisin

По мере электрификации модельного ряда, французский концерн будет переходить с классических «автоматов» Aisin на коробки с двумя сцеплениями фирмы Punch.

«Хорошо, что не на вариаторы!» — остаётся только вздохнуть поклонникам французских автомобилей Peugeot и Citroen. Действительно, фирма Punch, основанная ещё в 1972 году как подразделение DAF, прославилась своими бесступенчатыми передачами, однако, после того, как европейцы наигрались в вариаторы, основными клиентами Punch стали китайские Lifan и Geely. В этом смысле не удивительно, что в 2016 году Punch перешёл в полное владение Yinyi Group – китайцы скупили 100% акций Punch.

Итак, вчера пресс-служба Peugeot-Citroen разослала пресс-релиз, где сообщается, что в рамках электрификации модельного ряда, рассчитанной до 2025 года, когда все модели будут предлагаться либо в виде электромобилей, либо в виде PHEV – гибридов с высоковольтной батареей, подзаряжаемой от внешнего источника, либо в виде MHEV – «мягких» 48-вольтовых гибридов, PSA переходит на коробки Punch Powertrain.

Поначалу это будут агрегаты с двумя сцеплениями, адаптированные к «мягким» гибридам – они называются e-DCT. По сути, это обычная коробка, предназначенная для моделей с поперечной компоновкой силового агрегата, где в одном корпусе размещены ещё и главная передача с дифференциалом, и 48-вольтовый стартер-генератор. Во время разгона последний будет добавлять на коленвал момент через ремённую передачу и работать как электродвигатель, а при сбросе газа, переключившись в режим генератора, восполнять энергию, забранную из 48-вольтовой АКБ.

Интересно, что в случае с Punch сочетание «коробка с двумя сцеплениями» вовсе не означает, что речь не идёт о вариаторе! Дело в том, что у вариаторов Punch вместо привычного гидротрансформатора устанавливаются именно два мокрых многодисковых сцепления. Одно используется для переднего хода, второе — для заднего. Однако ж, спокойно. Индекс новой коробки, которую будут выпускать для французских «мягких» гибридов – DT2, и он-то как раз однозначно указывает, что в картере коробки будут не шкивы, а обычные шестерёнки. Такой вывод можно сделать из описания 7-ступенчатой коробки DT1, размещённом на сайте Punch.

По предварительным данным, производство DT2 наладят на одной из площадок PSA, которые, понятно, есть и в Китае. Вспомним, что Punch принадлежит китайцам, что у Dongfeng – столько же акций PSA, сколько и у семьи Пежо и у французского правительства. Не забудем, что французские 1,2-литровые моторы серии PureTech уже идут в Европу с китайского завода в Сянг Янге (хотя ещё и сохраняется выпуск во французском Дуврене). Короче говоря, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что DT2 будут выпускать именно в Китае.

К слову, никакой технической трудности в том, чтобы сопрячь 48-вольтовый стартер-генератор и гидромеханический «автомат» той же фирмы Aisin, нет. Так почему же PSA отказывается от проверенных японских коробок, на которых, как на игле уже много лет «сидит» тот же Volkswagen, в пользу Double Clutch Transmission? Очень просто – деньги. Карлос Таварес, который вытащил PSA из долговой ямы раньше намеченного срока, известен как жёсткий сторонник сокращения расходов, а коробки от Punch позиционируются как «экономичные». Интересно, что президент PSA Group помимо прочего – ещё и ярый противник всякой электрификации. Впрочем, это ужесовсем другая история.