Законы ×
  • Подготовлен новый перечень неисправностей автомобилей: шины не по сезону и нештатные фары

Подготовлен новый перечень неисправностей автомобилей: шины не по сезону и нештатные фары

16.01.2023 397 0 2

Соответствующий проект постановления правительства РФ сейчас находится на завершающей стадии обсуждения. Позже документ внесут в Белый дом.

Продолжается подготовка новых норм, которые должны стать дополнительными инструментами ГИБДД: они позволят ведомству бороться с владельцами неисправных машин. Речь идёт о новой редакции «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию автомобилей в ряде случаев. Именно на этот перечень ссылается статья 12.5 КоАП (Кодекса РФ об административных правонарушениях). В ней прописаны штрафы для водителей в размере от 500 рублей за неисправности ТС.

Как сообщает «Коммерсант», проект постановления правительства РФ с новыми неисправностями ТС, разрабатываемый в течение нескольких последних лет, сейчас находится на завершающей стадии обсуждения. В скором времени этот документ будет направлен на окончательное утверждение в Белый дом. По данным издания, основные спорные вопросы по проекту решены, так что теперь члены рабочих групп, вероятно, поддержат поправки. Не исключено, что новые нормы вступят в силу 1 сентября текущего года.

Согласно поправкам, водителям легковых машин и лёгких коммерческих автомобилей с декабря по февраль запретят ездить на летней резине, а с июня по август – на шипованных шинах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом регионы РФ смогут при необходимости увеличивать протяжённость такого сезонного запрета (так, в Красноярске зимний период, вероятно, будет продлён до марта).

Стоит отметить, что норма, касающаяся шин по сезону, сейчас закреплена в другом документе – техрегламенте Таможенного союза по безопасности колёсных транспортных средств. Но на него не ссылается КоАП, так что официально ГИБДД не имеет права штрафовать за это нарушение. В новой редакции ещё указано, что зимние покрышки не являются обязательными для тяжёлых грузовиков и автобусов, однако водители обязаны возить с собой цепи противоскольжения (условно – с декабря по февраль, или в иной период по решению местных властей).

Новые нормы предполагают, что сотрудники ГИБДД смогут наказывать водителей за неработающую антиблокировочную систему ABS (согласно индикатору на приборной панели). Кроме того, в списке нарушений числятся: демонтаж регулятора тормозных сил, а также различные перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Ещё в готовящемся перечне есть запрет на применение в фарах источников света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Речь идёт, в частности, о нештатных ксеноновых и светодиодных лампах. Помимо этого, инспекторы сочтут нарушениями неработающий автоматический корректор фар (если он предусмотрен для автомобиля с завода), а также неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы.

Одновременно с этими нормами в ГИБДД создали отдельный перечень нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». В список вошли: неработающие стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля (независимо от действий водителя), неотрегулированная по ГОСТу оптика, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности, разрушение деталей подвески. 

В отдельном документе, который пока что не вносился на рассмотрение в Госдуму РФ, прописан новый механизм «запрещения эксплуатации» в случае выявление перечисленных неисправностей. Предполагается, что водителям дадут определённое время на устранение дефектов, а потом им придётся отправить машину на техосмотр. Если порядок не будет соблюдён, у автомобилиста при следующей проверке изымут свидетельство о регистрации ТС.

Россия авто и общество ремонт законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Можно ли переоформить купленную машину не в регионе прописки Рассмотрим простую ситуацию: вы поехали покупать подержанный автомобиль в соседнем регионе. Перед покупкой вы проверили его, затем подписали договор купли-продажи, купили полис ОСАГО и пр... 678 0 1 16.01.2023
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Touareg II Touareg второго поколения – машина в целом довольно удачная. Да, от него может иногда отвалиться что-то, что потянет тысяч на сто ремонта, но обычно – в виде исключения. И к этому надо относ... 1653 1 2 15.01.2023
Статьи / Ретроавтомобили Антиквары, а не старьевщики: что такое реставрация и чем она отличается от ремонта Как это ни парадоксально звучит, старый автомобиль – это всегда удел обеспеченного автомобилиста. Ведь на его содержание с учетом непрогнозированных поломок приходится тратить куда больше де... 1481 1 18 14.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21750 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10349 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 8919 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings