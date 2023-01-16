Подготовлен новый перечень неисправностей автомобилей: шины не по сезону и нештатные фары

Продолжается подготовка новых норм, которые должны стать дополнительными инструментами ГИБДД: они позволят ведомству бороться с владельцами неисправных машин. Речь идёт о новой редакции «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию автомобилей в ряде случаев. Именно на этот перечень ссылается статья 12.5 КоАП (Кодекса РФ об административных правонарушениях). В ней прописаны штрафы для водителей в размере от 500 рублей за неисправности ТС.

Как сообщает «Коммерсант», проект постановления правительства РФ с новыми неисправностями ТС, разрабатываемый в течение нескольких последних лет, сейчас находится на завершающей стадии обсуждения. В скором времени этот документ будет направлен на окончательное утверждение в Белый дом. По данным издания, основные спорные вопросы по проекту решены, так что теперь члены рабочих групп, вероятно, поддержат поправки. Не исключено, что новые нормы вступят в силу 1 сентября текущего года.



Согласно поправкам, водителям легковых машин и лёгких коммерческих автомобилей с декабря по февраль запретят ездить на летней резине, а с июня по август – на шипованных шинах. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом регионы РФ смогут при необходимости увеличивать протяжённость такого сезонного запрета (так, в Красноярске зимний период, вероятно, будет продлён до марта).

Стоит отметить, что норма, касающаяся шин по сезону, сейчас закреплена в другом документе – техрегламенте Таможенного союза по безопасности колёсных транспортных средств. Но на него не ссылается КоАП, так что официально ГИБДД не имеет права штрафовать за это нарушение. В новой редакции ещё указано, что зимние покрышки не являются обязательными для тяжёлых грузовиков и автобусов, однако водители обязаны возить с собой цепи противоскольжения (условно – с декабря по февраль, или в иной период по решению местных властей).



Новые нормы предполагают, что сотрудники ГИБДД смогут наказывать водителей за неработающую антиблокировочную систему ABS (согласно индикатору на приборной панели). Кроме того, в списке нарушений числятся: демонтаж регулятора тормозных сил, а также различные перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Ещё в готовящемся перечне есть запрет на применение в фарах источников света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Речь идёт, в частности, о нештатных ксеноновых и светодиодных лампах. Помимо этого, инспекторы сочтут нарушениями неработающий автоматический корректор фар (если он предусмотрен для автомобиля с завода), а также неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы.



Одновременно с этими нормами в ГИБДД создали отдельный перечень нарушений и неисправностей, которые создают «угрозу безопасности дорожного движения». В список вошли: неработающие стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля (независимо от действий водителя), неотрегулированная по ГОСТу оптика, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности, разрушение деталей подвески.

В отдельном документе, который пока что не вносился на рассмотрение в Госдуму РФ, прописан новый механизм «запрещения эксплуатации» в случае выявление перечисленных неисправностей. Предполагается, что водителям дадут определённое время на устранение дефектов, а потом им придётся отправить машину на техосмотр. Если порядок не будет соблюдён, у автомобилиста при следующей проверке изымут свидетельство о регистрации ТС.