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«Поехали 2021» стирает границы в Москве!

10.09.2021 123 0 0

4-5 ноября в деловом центре Москвы состоится «Поехали 2021» – мероприятие, которое собирает вокруг себя опытных путешественников и тех, кто знает всё о самых отдаленных уголках нашей страны. В этом году «Поехали» будет посвящена технике для активного отдыха, путешествиям по России и ее туристическим богатствам.


 

​Партнерский материал

2020 год стал стартовой отметкой для «Поехали». Он был переходным этапом между выставкой «Мотозима» и новым проектом о путешествиях и технике для активного отдыха. В этом году организаторы выставки «Поехали 2021» продолжат расширять привычные горизонты и стирать границы.

Бренды и техника

В осенних мероприятиях принимали участие такие бренды, как BMW, KTM, Yamaha, Ducati, Polaris, BRP, Stels, Motul, Eni, Klim, Finntrail, Vortex, Snowrider, «Зид», «Русская механика», «Урал», «Моя Планета», «Байкальская миля» и многие другие.

Среди техники можно увидеть мотоциклы, квадроциклы, внедорожники, дома на колесах, вездеходы – модели известных брендов и уникальные концепты, доступные единицам. В этом году организаторы расширят экспозицию, представляя самую разнообразную технику отечественных и зарубежных производителей, а также сопутствующее оборудование и экипировку для путешествий.

Путешественники и маршруты

«Поехали» собирает вокруг себя путешественников, трэвел-журналистов, фотографов, исследователей, блогеров и просто тех, кто не мыслит себя без путешествий и активного отдыха. В 2020 году среди спикеров были Максим Привезенцев, Марк Подрабинек, Анатолий Чернявский, Катерина Дубаневич, Олег Харитонов, Сергей Каменев, Миша Ронкаинен, Саша Холодный, Евгений Скалозуб, Сергей Сайман и многие другие.

На выставке «Поехали 2021» на главной сцене вновь соберутся путешественники и целые команды, которые расскажут о пройденных маршрутах и поделятся своим опытом со зрителями в зале и у экранов. А на туристических стендах все гости выставки смогут лично пообщаться с представителями малых коренных народов и узнать все о самых невероятных маршрутах, ландшафтах и природных артефактах.

Туристические богатства России

К демонстрации различной техники добавится колорит уникальных мест на карте нашей страны – отдаленные точки, потерянные на необъятных просторах, где люди подчас изъясняются совсем на другом языке. На «Поехали 2021» будут представлены различные регионы России. Потому что путешествие – это не только техника или маршрут, но и познание мира вокруг нас.

Актуальные новости о «Поехали 2021» – только на сайте  

4-5 ноября 2021

«Поехали 2021»

ЦВК «Экспоцентр»

Москва, Краснопресненская наб., 14 (м. Выставочная)

путешествия выставки

 

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