Покупка е-ОСАГО с помощью сайта РСА больше не будет лотереей

Продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными в 2017 году. Не все компании оказались к этому готовы, поэтому по первому времени сайты страховщиков нередко давали сбои при оформлении документа. Чтобы обеспечить бесперебойные продажи, Российский союз автостраховщиков (РСА) решил создать систему «Е-Гарант», которая перенаправляет клиентов на свой сайт, где страховая подбирается методом случайного выбора по номеру одного из документов – либо паспорта транспортного средства, либо свидетельства о регистрации ТС.

Теперь страховщики решили реформировать систему «Е-Гарант». По словам исполнительного директора Союза Евгения Уфимцева, уже с января 2019 года у тех, кого перенаправили на сайт РСА, появится возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, а не соглашаться на ту, которая определилась с помощью механизма подбора по номеру ПТС или СТС.

Представитель РСА отметил, что на изменениях настаивают потребители, так что страховщики решили пойти им навстречу. Поправки в «Е-Гаранте» предположительно будут приняты в ходе собрания Союза в начале декабря 2018-го, а начнёт работу обновлённая версия системы уже с января следующего года.

Известно, что по итогам первых семи месяцев 2018 года страховые компании продали около 10,5 млн е-полисов «автогражданки». По подсчётам РСА, этот результат в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности за первые девять месяцев страховые компании оформили 29,3 млн договоров ОСАГО, их общая сумма составила 167,2 млрд рублей. Отметим, средняя цена полиса в январе-сентябре 2018-го составила 5 703 рубля, этот результат на 1,7% меньше по сравнению с АППГ. Сократилась также и средняя выплата: её размер в указанный период составил 65 823 рубля (спад – 15%).

Напомним, в конце лета текущего года Центробанк принял поправки, согласно которым электронный полис ОСАГО начинает действовать спустя три дня после его покупки. Норма вступила в силу в начале сентября. Она призвана защитить страховщиков от тех клиентов, которые оформляют е-полис после того, как попадут в ДТП.

Тогда же ЦБ одобрил и другие изменения, в том числе требования к электронным документам или электронным копиям. Теперь их необходимо выслать страховщику в течение 3 часов после запроса. У этих файлов (каждый размером не более 2 Мб) должно быть расширение pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif или gif. Они обязаны содержать графическое изображение всех реквизитов оригинала, а также быть доступными к просмотру и копированию.