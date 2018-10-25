Покупка е-ОСАГО с помощью сайта РСА больше не будет лотереей

Покупка е-ОСАГО с помощью сайта РСА больше не будет лотереей

6 0 0
Российский союз автостраховщиков решил доработать систему «Е-Гарант», которая позволяет купить электронный полис даже в случае технических сбоев на сайте выбранной клиентом компании.

Продажи электронных полисов ОСАГО стали обязательными в 2017 году. Не все компании оказались к этому готовы, поэтому по первому времени сайты страховщиков нередко давали сбои при оформлении документа. Чтобы обеспечить бесперебойные продажи, Российский союз автостраховщиков (РСА) решил создать систему «Е-Гарант», которая перенаправляет клиентов на свой сайт, где страховая подбирается методом случайного выбора по номеру одного из документов – либо паспорта транспортного средства, либо свидетельства о регистрации ТС.

girls hand using smart phone while car driving

Теперь страховщики решили реформировать систему «Е-Гарант». По словам исполнительного директора Союза Евгения Уфимцева, уже с января 2019 года у тех, кого перенаправили на сайт РСА, появится возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, а не соглашаться на ту, которая определилась с помощью механизма подбора по номеру ПТС или СТС.

Представитель РСА отметил, что на изменениях настаивают потребители, так что страховщики решили пойти им навстречу. Поправки в «Е-Гаранте» предположительно будут приняты в ходе собрания Союза в начале декабря 2018-го, а начнёт работу обновлённая версия системы уже с января следующего года.

Bez-imeni-3

Известно, что по итогам первых семи месяцев 2018 года страховые компании продали около 10,5 млн е-полисов «автогражданки». По подсчётам РСА, этот результат в 3,5 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности за первые девять месяцев страховые компании оформили 29,3 млн договоров ОСАГО, их общая сумма составила 167,2 млрд рублей. Отметим, средняя цена полиса в январе-сентябре 2018-го составила 5 703 рубля, этот результат на 1,7% меньше по сравнению с АППГ. Сократилась также и средняя выплата: её размер в указанный период составил 65 823 рубля (спад – 15%).

Broken down car on the road

Напомним, в конце лета текущего года Центробанк принял поправки, согласно которым электронный полис ОСАГО начинает действовать спустя три дня после его покупки. Норма вступила в силу в начале сентября. Она призвана защитить страховщиков от тех клиентов, которые оформляют е-полис после того, как попадут в ДТП.

Тогда же ЦБ одобрил и другие изменения, в том числе требования к электронным документам или электронным копиям. Теперь их необходимо выслать страховщику в течение 3 часов после запроса. У этих файлов (каждый размером не более 2 Мб) должно быть расширение pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif или gif. Они обязаны содержать графическое изображение всех реквизитов оригинала, а также быть доступными к просмотру и копированию.

Читайте также:

Увеличение средней выплаты и цены ОСАГО зафиксировали после длительного снижения показателей

Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , Е-ОСАГО , осаго , страховщики , электронные полисы
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
50 Тест-драйвы / Одиночные
Кулаки, гранаты, прутья: первый тест-драйв Lada XRAY Cross, технический разбор и видео
21 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть
10 Статьи / Эксперт выбирает авто
Калина, рыжая Калина: покупаем Lada Kalina за 170 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый Ford Bronco: первые изображения

Уже в начале следующего года ожидается премьера возрождённого американского внедорожника. Пользуясь имеющейся информацией, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он может получиться.

2548 1 0
Новые статьи Смотреть все
Выбор авто / Новые авто
Рамник за миллион с небольшим: выбираем недорогой рамный внедорожник

Рамные внедорожники остались узкой прослойкой автомобилей для ценителей – но к счастью, некоторые производители еще успокаивают и радуют нас появлением новых моделей – вроде свежего Suzuki Jimny. Но что если ограничить…

1453 0 0
Статьи / Интервью
Александр Гнездюк, Zotye: “Всё пошло не так!”

Всего с одной моделью незнакомый многим бренд Zotye сумел продать за 9 месяцев этого года более 2 тысяч машин. Если сравнивать с Lada, это ничтожно мало, зато больше, чем у Haval, Mini, Jeep, Jaguar и даже Citroen. О…

13529 0 0
Статьи / Авто Недели
Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?

Люди, как известно, делятся на две категории: тех, кто любит рыбу и тех, кто предпочитает мясо, тех, кто ездит на дизеле и тех, кто всегда выбирает бензин, тех, кто выбирает отечественные машины и тех, кто за любую сумму…

28870 10 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Audi Q3 I с пробегом: аквариум в фарах и прошивки от дяди Васи

Машины на очень распространенных и далеко не новых платформах обычно хорошо проявляют себя в эксплуатации. Особенно в «молодости». Audi Q3 – не исключение, вот только автомобильная молодость быстро заканчивается, а…

1977 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

2111 5 2
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

4715 7 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

172059 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

67488 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

28462 23 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

25158 5 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17749 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

13258 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37434 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11997 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11378 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

397185 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

266813 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

79604 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?