Полиция арестовала главного моториста Porsche

Дизельгейт – скандал, связанный с дизельными двигателями Volkswagen Group, в последнее время достаточно редко мелькает в мировых автомобильных СМИ. На эту тему уже было написано немало новостей и аналитического материала, и, наверное, нет смысла в сотый раз описывать причины и последствия этого скандала. Но по данным Reuters, вчера полиция Германии провела арест руководителя отдела разработок силовых установок Porsche Йорга Кернера.

Именно Йорг Кернер, а также некоторые другие люди внутри структуры Porsche могли знать, что разрабатываемые дизельные двигатели обладали «читерской» программой управления, которая изменяла уровень выброса вредных веществ, — пишет Reuters. Председатель совета директоров Porsche Оливер Блум заявил, что арест был санкционирован прокурором Штутгарта. В то же время, пишет Reuters, в письме сотрудникам Блум сообщил, что расследование ещё продолжается, и местные силовые органы ведут расследование против двух других высоких руководителей марки.

В рамках этого дела расследуются причастные к разработке программного обеспечения для дизельной «турбошестёрки» объёмом в три литра, которая устанавливается под капоты автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. Двигатель этого типа был установлен на приблизительно 80 000 автомобилей концерна Volkswagen Group.

Ранее издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что внутри структуры Volkswagen Group разгорелся скандал. Якобы, Porsche выставила Audi претензии на сумму в 200 миллионов евро, и связано это как раз из-за трёхлитрового дизельного мотора, который оснащён софтом для манипуляции с показателями выбросов вредных веществ.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что двигатели Volkswagen после ремонта станут менее экономичными.