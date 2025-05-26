Новинки ×
  • Полное озверение: суперкупе Manhart MH4 900 на базе BMW M4 предлагает более 900 л.с.

Полное озверение: суперкупе Manhart MH4 900 на базе BMW M4 предлагает более 900 л.с.

26.05.2025 125 0 0

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance из Вупперталя продолжает упражняться с актуальным BMW M4 поколения G82: представлено самое мощное в гамме тюнера купе Manhart MH4 900, у которого 3,0-литровый бензиновый битурбомотор S58 форсирован до суперкаровских 922 л.с. и 1190 Нм.

Двигатель S58 считается очень надёжным и выносливым, но сама компания BMW снимает с него не более 560 л.с., оставляя дальнейшие процедуры по «соковыжиманию» на совести тюнеров. У специалистов Manhart Performance большой опыт по извлечению лишних «лошадок» из моторов BMW — в купе MH4 900 они, кажется, выжали из S58 всё что можно.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За основу Manhart MH4 900 взято облегчённое купе BMW M4 CSL поколения G82, на котором двигатель S58 выдаёт «скромные» 550 л.с. и 650 Нм. Более производительные турбокомпрессоры TTH 1050, улучшенная система охлаждения, новые кованые шатуны и поршни, карбоновая система впуска, выпускной коллектор Rumus из нержавеющей стали и новая программа управления повысили отдачу до 922 л.с. и 1190 Нм. 8-ступенчатый «автомат» M Steptronic тоже модернизирован и теперь переваривает крутящий момент до 1300 Нм.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Как «прикормка» сказалась на динамике автомобиля, Manhart не сообщает. Стоковое купе BMW M4 CS набирает первую «сотню» за 3,7 с, максимальная скорость — 307 км/ч. В подвеске Manhart MH4 900 установлены регулируемые стойки H&R. Новые ажурные легкосплавные колёса от Raffa обуты в низкопрофильные шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 285/30 ZR 20 спереди и 305/25 ZR 21 сзади.

1 / 2
2 / 2

Внешний карбоновый обвес у Manhart MH4 900, по сути, такой же, как у представленного в 2022 году 702-сильного купе Manhart MH4 GTR II, а декоративные полоски в данном случае выполнены в цвете шампанского. Увеличенные выхлопные патрубки, встроенные в расширенный задний диффузор, могут быть изготовлены из углепластика либо керамики.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон Manhart MH4 900 также получил вставки цвета шампанского, на месте задних сидений установлен полукаркас безопасности Manhart Clubsport, на пол уложены фирменные коврики Manhart. Цена Manhart MH4 900 на сайте тюнера не указана.

купе спортивные авто тюнинг новинки BMW BMW M4
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех До лета осталось всего ничего, а значит, у многих уже чешется правая пятка надавить на газ и рвануть куда-нибудь в вояж по стране. И при составлении маршрутов на отпуск некоторые начинают пр... 2073 5 2 26.05.2025
Статьи / Заводы По заветам партии: молодёжь и роботы на заводе Changan Smart Factory Новый завод Changan в китайском Чунцине был построен в рекордные для индустрии сроки – всего за 352 дня. Почему фабрика называется «умной»? Это первое в Китае предприятие, на котором каждый... 388 2 3 25.05.2025
Статьи / История Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile Aurora В автомобильном мире найдется немало марок, которые по разным причинам стали достоянием истории. Что интересно, многие из этих брендов уже забыты, хотя появились еще на заре автомобилестроен... 1152 5 1 24.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27542 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26644 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12344 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Лифтбек Hongqi H6 для России: новые подробности о «заменителе» Skoda S...
5 Фиаско науки и искусства: как появился и почему провалился Oldsmobile...
5 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
Новые комментарии
Change privacy settings