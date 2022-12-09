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Manhart MH4 GTR II: ну очень крутая версия BMW M4 c 702-сильным мотором

09.12.2022 47 0 0

Тюнинг-ателье Manhart Performance из немецкого Вупперталя предложило свой взгляд на купе BMW M4 актуального поколения G82, доработанная версия получила имя MH4 GTR II и выглядит не менее эффектно, чем заводские лимитированные варианты этой модели.

Компания BMW мощно отпраздновала 50-летние своего спортивного М-подразделения, представив два сногсшибательный спорткара — BMW M4 CSL (550 л.с.), который будет выпущен тиражом 1000 экземпляров, и ещё более эксклюзивный BMW 3.0 CSL (560 л.с.) — его изготовят в количестве всего 50 шт. Обе модели уже распроданы, а тем кто захочет сейчас купить столь же крутой спорткар, готовы помочь опытные тюнеры — например, Manhart.

Manhart уже предлагал свою версию BMW M4 в прошлом поколении модели (F82), поэтому новинка называется MH4 GTR II, буквы GTR расшифровываются как Gran Turismo Racing. В качестве донорской модели тюнер готов взять один из тысячи выпущенных BMW M4 CSL, но сгодится и регулярное купе BMW M4 Competition, у которого 3,0-литровая рядная бензиновая «битурбошестёрка» S58 выдаёт «всего» 510 л.с. и 650 Нм. В любом случае внешность машины будет во многом повторять стоковый M4 CSL, но, конечно, в интерпретации Manhart — уникальный углепластиковый обвес от тюнера делает облик спорткара ещё более агрессивным.

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Новый обвес включает в себя 18 деталей, в том числе более рельефный капот с контрастной окантовкой, передний сплиттер в сочетании с боковыми спойлерами, более широкие пороги со ступенчатым рельефом, состоящий из трёх частей задний спойлер и новый задний диффузор. Дополняют облик ажурные 20-дюймовые кованые Forged+ 1 от Yido Performance, обутые в шины Michelin размерности 275/30 ZR 20 спереди и 295/30 ZR 20 сзади.

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В салоне установлен полукаркас безопасности Manhart Clubsport с креплениями 4-точечных ремней безопасности Schroth, на пол уложен коврики Manhart. В комплекте с машиной идёт также фирменный углепластиковый шлем Manhart.

Двигатель S58 получил новый блок управления MHtronik Powerbox и новую систему выпуска из нержавеющей стали, увенчанную карбон-керамическими патрубками. Отдача вросла до 702 л.с. и 880 Нм. 8-ступенчатый «автомат» остаётся стандартным, а привод зависит от исходной модели: у M4 CSL он только задний, тогда как M4 Competition предлагается как с задним, так и с полным приводом.

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Купе Manhart MH4 GTR II имеет заниженную по сравнению со стоковыми «эмками» подвеску с регулируемыми пружинами H&R. Тормоза на демо-модели стоковые, но по желанию клиента Manhart готов предложить апгрейд и для них.

Цена и динамические характеристики Manhart MH4 GTR II пока не объявлены.

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