Полноприводный минивэн Wey, который доступен и в России, сменил имидж после рестайлинга

Бренд Wey начал принимать заказы на вэн с новым дизайном. Преобразившаяся модель дебютировала с двумя вариантами длины и колесной базы. Кроме того, эти версии отличаются начинкой.

Гибридный минивэн в гамме принадлежащего концерну Great Wall премиум-бренда Wey появился в 2023 году, на домашнем рынке он носит имя Gaoshan (это китайское обозначение, англоязычное – Alpine). Год спустя MPV добрался и до России – как и на некоторых других экспортных рынках, у нас он зовется Wey 80 (а где-то его знают под именем Wey G9). В Китае же вэн в прошлом году слегка модернизировали, тогда переделали интерьер. А вообще, Gaoshan там превратили в целое семейство: на родине доступны версии длиной 5050 мм, 5149 мм, 5280 мм и 5410 мм. Колесная база первых двух вариантов составляет 3085 мм, третьей модификации – 3145 мм, четвертой – 3275 мм.

Прежний Wey Gaoshan для Китая 1 / 3 Прежний Wey Gaoshan для Китая 2 / 3 Прежний Wey Gaoshan для Китая 3 / 3

Так вот теперь в Поднебесной дебютировал минивэн, переживший полноценный рестайлинг. И он стал не заменой, а дополнением. Ну а чтобы свежий Wey Gaoshan не путали с остальными вариантами, ему присвоили приставку Smart Edition. Если точнее, то преобразившийся минивэн представлен в двух модификациях. Первая – «короткая», ее полное название звучит как Wey Gaoshan 8 Smart Edition. Длина этого исполнения равна 5280 мм, расстояние между осями – 3145 мм. Такой минивэн имеет семиместный салон, кресла расположены по схеме 2+2+3. Вторая версия – длиной 5410 мм и с колесной базой 3275 мм. Самый крупный вэн – шестиместный (2+2+2).

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У минивэнов серии Smart Edition одинаковая внешность. Если сравнивать с дореформенными версиями, то у Wey Gaoshan 8/9 другой передний бампер и новая радиаторная решетка с обрамленными хромом горизонтальными прорезями, тогда как остальные вэны имеют решетку с вертикальными клиньями. Машинам линейки Smart Edition также досталась двухэтажная головная оптика: сверху расположена единая светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней, а блоки основных фар сделали вертикальными. С кормы, наоборот, убрали дополнительные вертикальные секции – там теперь просто монофонарь. Наконец, для Wey Gaoshan 8/9 Smart Edition предусмотрена двухцветная окраска кузова.

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Внутри – новый трехспицевый руль вместо двухспицевого у прочих вариантов. Еще перекомпоновали тоннель: на нем появились ряд физических клавиш и вторая площадка для беспроводной зарядки, а подстаканники теперь лишены крышки и находятся у центрального подлокотника, в котором спрятан отсек с функциями подогрева и охлаждения.

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Семиместный Wey Gaoshan 8 Smart Edition сохранил табло мультимедиа, состоящее из двух экранов по 15,6 дюйма. У шестиместного Gaoshan 9 Smart Edition новое табло – это единый тачскрин диагональю 29,6 дюйма и с разрешением 6,4K. Обе версии еще имеют потолочный планшет для задних пассажиров, и он крупнее, чем у других минивэнов: диагональю 21,4 дюйма вместо 17,3 дюйма.

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В список стандартного оборудования серии Smart Edition также входят проекционный дисплей, подогрев и вентиляцию всех сидений (кресла первого и второго рядов – еще и с массажером), аудиосистема с 25 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского сиденья) и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. В шестиместном Gaoshan 9 Smart Edition кресла второго ряда вдобавок можно развернуть лицом к галерке.

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Вэны линейки Smart Edition – это полноприводные подзаряжаемые гибриды. Силовая установка семиместного Wey Gaoshan 8 включает бензиновый турбомотор 1.5 (170 л.с.) и два электродвигателя, суммарная отдача – 485 л.с. и 644 Нм. Шестиместный Wey Gaoshan 9 Smart Edition – это бензиновый турбомотор 2.0 (238 л.с.) и также два электродвигателя, а суммарная отдача системы – уже 551 л.с. и 782 Нм. Оба минивэна укомплектованы батареей емкостью 53,9 кВт*ч. Базовый Gaoshan 8 в электрорежиме проедет 270 км по циклу CLTC, топовый Gaoshan 9 – 265 км. Все минивэны с прежним дизайном в Китае представлены с бензиновым турбодвижком 1.5 (170 л.с.), двумя электромоторами и аккумулятором на 44,28 кВт*ч. Совокупная отдача дореформенных минивэнов – 458 л.с. и 644 Нм, запас хода «на электричестве» — 206 или 241 км.

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В КНР уже принимают заказы на минивэны новой серии Smart Edition, но цены пока не объявлены. Wey Gaoshan с прежним дизайном сегодня стоит от 285 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,6 млн рублей по актуальному курсу.

Wey Gaoshan новой серии Smart Edition

В России сейчас можно купить семи- или шестиместный Wey 80 длиной 5045 или 5405 мм соответственно. У нас гибридный минивэн тоже по умолчанию полноприводный, в РФ модель имеет установку на базе 1.5T, суммарная отдача – 487 л.с. и 762 Нм. Наш семиместный Wey 80 укомплектован батареей емкостью 37,96 кВт*ч, шестиместной версии положен аккумулятор на 44,28 кВт*ч. Минивэн с новым дизайном для российского рынка официально пока не анонсировали.