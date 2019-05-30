Пониженный в статусе до паркетника Chevrolet Trailblazer не будет эксклюзивом

Пониженный в статусе до паркетника Chevrolet Trailblazer не будет эксклюзивом

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Компания Chevrolet анонсировала компактный кроссовер для домашнего рынка. Также производитель впервые показал интерьер модели.
 

Новый Trailblazer дебютировал в апреле 2019 года на Шанхайском автосалоне. Напомним, в гамме Chevrolet уже есть модель с таким именем – это хорошо знакомый россиянам рамный внедорожник (его когда-то выпускали в нашей стране), ближайшим родственником которого является пикап Colorado. Вездеход до сих пор производят в Бразилии и Таиланде. Однако шанхайскую премьеру с тем Trailblazer роднит лишь название – в Китае показали паркетник с несущим кузовом. До сих пор не было известно, появится ли новый кросс за пределами «поднебесного» рынка. Теперь же объявлено официально – модель будут продавать еще и в США. Кстати, рамный Trailblazer покинул Штаты десять лет назад, еще до смены поколений. Причина – низкий спрос.

Новый Chevrolet Trailblazer для США

Новый Chevrolet Trailblazer RS для США

Пресс-релиз компания Chevrolet сопроводила фотографиями нового SUV, предназначенного для домашнего рынка. Причем марка впервые показала интерьер Trailblazer – у представленного в Шанхае кроссовера стекла были наглухо затонированы, а двери заперты. Если внешний облик новинки выполнен по мотивам возрожденного Chevrolet Blazer (еще одна модель, пониженная до статуса паркетника), то салон у нее свой: внутри трехспицевое рулевое колесо (у Блэйзера – четырехспицевое), обычные дефлекторы обдува вместо «турбин», тачскрин мультимедийной системы интегрирован в переднюю панель, а не «приподнят».  Для американского Trailblazer анонсированы системы экстренного автоматического торможения (с функцией распознавания пешеходов) и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида.

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Новый Chevrolet Trailblazer RS для США
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Новый Chevrolet Trailblazer RS для США

Что же касается экстерьера, то предназначенный для Штатов кросс почти полностью повторяет китайского собрата: как и в Поднебесной, на родине марки для модели предусмотрена «оспортивленная» версия RS, она-то и запечатлена на фирменных фото. Особенности такого варианта – выполненные в черном эмблемы, передние стойки, крыша и корпуса наружных зеркал, радиаторная решетка с сетчатым рисунком.

О «начинке» Trailblazer компания пока умолчала. По предварительным данным, кроссовер построен на новой платформе концерна General Motors. В Китае для паркетника заявлена бензиновая «турботройка» 1.3 мощностью около 160 л.с. В Штатах же, как сообщают местные СМИ, кроссовер предложат с «турбочетверками» 1.5 и 2.0, но их отдача неизвестна. Вероятно, модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом.

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Chevrolet Trailblazer RS для Китая
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Chevrolet Trailblazer RS для Китая
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Новый Chevrolet Trailblazer Redline для Китая
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Новый Chevrolet Trailblazer Redline для Китая
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Новый Chevrolet Trailblazer Redline для Китая

В США продажи нового Chevrolet Trailblazer стартуют в начале следующего года. В линейке марки кросс займет место между Trax (на других рынках – Tracker, он тоже сменил поколение) и Equinox. Первый паркетник там сегодня стоит от 21 300 долларов (около 1 383 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 23 800 долларов (примерно 1 545 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

Ожидается, что для американского рынка выпуск Trailblazer наладят на корейском заводе GM. То есть Корея может стать следующей страной, в которой появится новинка. Для Китая паркетник будут производить на местном заводе СП GM и SAIC. До России кросс вряд ли доберется.

Кстати, у нового Trailblazer есть аналог под маркой Buick – Encore GX. Соплатформенный кросс Buick также планируют продавать в Китае и США.

 

Авторынок Новинки американская иномарка кроссоверы Chevrolet TrailBlazer
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