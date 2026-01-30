Новинки ×
Попить вина, купить Aston Martin и помочь детям: представлен Vanquish Volante Wave Edition

30.01.2026

Компания Aston Martin представила уникальный кабриолет Vanquish Volante Wave Edition, разработанный подразделением Q специально для аукциона Зимнего винного фестиваля в городе Нейплс (США, штат Флорида), все вырученные на нём деньги будут переданы в благотворительный фонд помощи образованию и детям из малообеспеченных семей.

Aston Martin Vanquish Volante третьего поколения дебютировал в марте прошлого года, он является одним из самых мощных в мире переднемоторных автомобилей с открытым верхом. 5,2-литровый битурбомотор V12 собственной разработки Aston Martin на этой модели выдаёт 835 л.с. и 1000 Нм, вся мощность передаётся на задние колёса через 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF и самоблокирующийся дифференциал. Первую «сотню» двухтонный кабриолет набирает за 3,4 с, максимальная скорость — 345 км/ч.

В США новый Aston Martin Vanquish Volante стоит от 468 000 долларов без учёта доставки, сопутствующих сборов и опций, в реальности практически каждый экземпляр обходится владельцу более чем в полмиллиона долларов, а сделанный в единственном экземпляре Vanquish Volante Wave Edition, вероятно, будет продан на аукционе в сумму, превышающую миллион долларов.

Aston Martin Vanquish Volante Wave Edition — это тот редкий случай, когда подразделение Q, занимающееся глубокой кастомизацией серийных моделей Aston Martin, сделало машину не под конкретного клиента, а опираясь на вкусы собственных мастеров. Версия Wave Edition посвящена теме моря и пляжного отдыха, ведь город Нейплс находится на побережье и славится своими шикарными пляжами с мелким белым песком. Кроме того, Нейплс считается мировой столицей игры в гольф, в связи с чем здесь очень высокая концентрация богатой публики. Короче говоря, отличное место для проведения благотворительных аукционов.

Vanquish Volante Wave Edition окрашен в насыщенный голубой цвет Sapphire с едва уловимым зелёным оттенком. Лакированные вставки из чёрного карбона символизируют камни, а белые росчерки — морские волны, разбивающиеся об эти камни. Тормозные суппорты окрашены в оранжевый цвет в тон морским буйкам, в этот же цвет окрашена шайба в салоне, на которой расположена кнопка запуска двигателя. В салоне морская тематика поддержана также эксклюзивной вышивкой бледно-голубого цвета на креслах. В целом получилась идеальная машина для элитного курорта.

Зимний винный фестиваль в Нейплсе проводится с 2001 года, участие в нём стоит дорого, так как центральное место в нём занимает продукция элитных виноделов и еда, приготовленная лучшими шеф-поварами со всего мира. В перерывах между приёмами пищи гости посещают концерты и дискотеки, участвуют в благотворительном аукционе, ну и заодно встречаются в шикарном отделе Ritz-Carlton с нуждающимися в помощи и поддержке детьми, чтобы лучше прочувствовать, ради чего и ради кого, собственно, организован весь этот праздник жизни. С 2001 года винный фестиваль передал в помощь детям более 336 млн долларов.

