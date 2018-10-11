Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию

Lada показала серийную версию Xray Cross в рамках московского автосалона в конце августа 2018 года. Теперь модель запустили в производство: выпуск налажен на заводе компании «АВТОВАЗ» в городе Тольятти (Самарская область), там же, где с конвейера сходят обычные версии высоких хэтчбеков Lada Xray и ряд других моделей отечественного бренда.

Lada Xray Cross оснащается 122-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, который может идти в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач или с автоматической коробкой с одним сцеплением (АМТ). Привод у нового «паркетника» только передний.

Xray построен на платформе B0, у кросс-версии подвеску переднюю доработали: логановские нижние рычаги заменили L-образными, как у подвески Vesta. Также от соседки по модельному ряду новинка получила задние дисковые тормоза. Помимо этого у Xray Cross не электрогидравлический усилитель руля, а электрический, количество оборотов от упора до упора было уменьшено с 3,3 до 2,9.

От стандартной «пятидверки» кросс-версия отличается дорожным просветом: её клиренс составляет 215 мм, тогда как у обычного Xray – 195 мм. Новинка оказалась самой широкой в линейке Lada – 1 810 мм против 1 785 мм у Vesta Cross.

У Xray Cross есть функция Lada Ride Select: она позволяет выбрать один из пяти режимов движения с помощью шайбы, расположенной на центральной консоли. Эти режимы предполагают стандартную работу ESC, отключение ESC, Sport, передвижение в условиях снега, грязи, а также по песку. Причём последние выключаются самостоятельно по достижению скорости 54 км/ч.

Оснащение Lada Xray Cross включает в себя трёхступенчатый подогрев передних кресел (с развитой боковой поддержкой), раздельный подогрев задних сидений, повторители указателей поворота в корпусах боковых зеркал, обогрев руля, регулировку рулевого колеса по вылету.

Официальной информации о ценах и комплектациях новинки пока нет. Однако можно предположить, что Xray Cross поступит в продажу только в дорогой комплектации (по аналогии с «внедорожными» седаном и универсалом Vesta Cross, которые можно купить только в «люксовом» исполнении).

Стандартный Xray, оснащённый двигателем объёмом 1,8 литра и пятиступенчатой «механикой», в комплектации Luxe можно купить за 765 900 рублей (с АМТ – за 790 900 рублей); цена кросс-версий, скорее всего, окажется примерно на 50 тыс. рублей дороже.