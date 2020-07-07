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  • Пополнение в семействе: Lamborghini готовится к скорой премьере родстера Sian

Пополнение в семействе: Lamborghini готовится к скорой премьере родстера Sian

07.07.2020 83 0 0

Ожидается, что начинка новинки будет такой же, как у купе – гибридная установка с совокупной отдачей в 819 л.с.

 

Итальянский производитель суперкаров представил первый серийный гибрид Sian в начале осени прошлого года. В его основу легла «двухдверка» Aventador SVJ. Название Sian на болонском диалекте означает «вспышка молнии», оно призвано подчеркнуть то, что автомобиль является первой серийной электрифицированной моделью Lamborghini. Позже появилась информация о том, что компания готовит родстер Sian. Ожидается, что новинку покажут уже завтра, 8 июля, а пока что компания опубликовала лишь пару тизеров.

На снимке, опубликованном в Twitter, изображён аэродинамический элемент автомобиля с синим окрасом кузова – так называемый «плавник», расположенный на корме новинки. Такая же деталь имеется у представленного на Франкфуртском автосалоне в 2019 году гибридного купе Sian FKP 37. На нём тоже есть надпись – Realizzata a Sant'Agata Bolognese, что переводится с итальянского как «Сделано в Сант-Агата-Болоньезе». 

Второй тизер, выложенный на сайте Lamborghini, также подчёркивает оттенок синего окраса кузова будущей новинки. Кроме того, он позволяет взглянуть на часть кормы автомобиля: судя по изображению с узнаваемыми шестиугольными отверстиями выхлопной системы и шести стоп-сигналам, у него нет очевидных отличий по сравнению с представленным ранее серийным Sian.

На фото: Lamborghini Sian

Ожидается, что техническая «начинка» у родстера Lamborghini Sian будет такой же, как и у купе. Речь идёт о силовой установке, в основе которого атмосферный V12 от Авентадора объёмом 6,5 литра с отдачей в 785 л.с. Он работает в тандеме с семиступенчатым «автоматом» с одним сцеплением, в который интегрирован 48-вольтовый 34-сильный электромотор. Он работает в режиме генератора при торможениях и хранит запас вырабатываемой энергии в расположенном позади кресел суперконденсаторе, который отдаёт энергию при ускорениях. Совокупная мощность системы равна 819 л.с. 

На разгон с места до «сотни» гибридному купе Lamborghini Sian нужно менее 2,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч (правда, в гибридном режиме автомобиль движется только при скорости до 130 км/ч). Вероятно, динамические характеристики родстера итальянцы раскроют в ходе премьеры.

Напомним, Lamborghini выпустила лишь 63 экземпляра купе Sian – именно это количество было выбрано в честь года основания фирмы (1963-го). Но ещё за несколько дней до живой премьеры во Франкфурте автомобили уже были распределены по клиентам. Ожидается, что гибридный родстер тоже выйдет ограниченным тиражом; по слухам, вся партия также уже разошлась по предзаказам.

В начале мая 2020 года мы сообщали о том, что Lamborghini представила новинку – заднеприводный суперкар Huracan Evo RWD Spyder. Автомобиль оснащается атмосферным мотором V10 объёмом 5,2 литра с отдачей 610 л.с. (560 Нм), который идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Его стартовый ценник равен 175 838 евро, что эквивалентно 14,23 млн рублей по текущему курсу.

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