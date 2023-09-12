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  • Поправки в ПДД и КоАП: пользователей электросамокатов хотят приравнять к автовладельцам

Поправки в ПДД и КоАП: пользователей электросамокатов хотят приравнять к автовладельцам

12.09.2023 113 1 0

Новый пакет изменений подготовили в Министерстве транспорта РФ. Он включает в себя новые термины, повышенные штрафы и создание очередного федерального реестра.

В соответствии с очередными подготовленными законодателями поправками, юридический статус собственников электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет мало отличаться от статуса автовладельцев. Новые нормы предполагают, в частности, что граждане должны будут регистрировать свои СИМ в отдельном федеральном реестре.

Как сообщает «Коммерсант», Минтранс РФ направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок, которые направлены «на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ». Реализация новых предложений ведомства рассчитана на период с 2023 по 2026 годы.

Одно из требований Минтранса предполагает ужесточение санкций для нарушающих правила пользователей СИМ. Так, согласно статьям 12.29 и 12.30 КоАП, нынешний максимальный размер взыскания для нарушителей составляет 1,5 тыс. рублей. Насколько именно следует повысить штраф, пока не сообщается. Отметим, для автовладельцев (физ.лиц) он может достигать 30 тыс. рублей.

Напомним, поправки к ПДД, регулирующие права и обязанности пользователей СИМ, вступили в силу 1 марта 2023 года. Новые пункты правил дорожного движения включили в себя само понятие «средство индивидуальной мобильности», а также запретили их пользователям развивать скорость более 25 км/ч и выезжать на автомагистрали. Теперь Минтранс подготовил дополнения.

В ведомстве, в частности, настаивают на внесении в ПДД термина «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятий «опережение пешехода» и «обгон пешехода» при движении на средстве индивидуальной мобильности. Кроме того, в документе, по мнению ведомства, должны быть прописаны условия, при которых указанные маневры разрешено выполнять.

Ещё поправками регламентируются обязанности владельцев СИМ в случае участия в ДТП, а также их обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке. Помимо этого, в документе планируется установить прямой запрет на управление средством индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в официальной статистике отдельно не учитываются дорожно-транспортные происшествия с участием пользователей СИМ (ГИБДД занимается подсчётом самостоятельно). В Минтрансе предложили собирать все соответствующие аварии в отчете Росстата. Предполагается, что на основе данных о характерных травмах пострадавших Минздрав сможет разработать схемы лечения и реабилитации пострадавших. Ещё в списке предложений числится введение в школьную программу обучения базовым правилам пользования электросамокатами (за это будет отвечать Минпросвещения).

Ещё в Минтрансе определились с поправками к законам «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения», согласно им физлица и юрлица должны будут вносить «сведения о СИМ» в отдельный федеральный реестр. Предполагается, что он будет функционировать аналогично госрегистрации транспортных средств в ГИБДД; то есть внесение электросамоката в специальный реестр (или же изменение записи о владельце) станет ещё одной госуслугой.

В дальнейшем предполагается закрепление требований к инфраструктуре для катания, к парковкам для средств индивидуальной мобильности, а для регионов разработают планы по «созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».

Россия авто и общество ПДД законы

 

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1 комментарий
12.09.2023 19:37
Яшка

За сим будущее а эти все законы это попытки старичков сохранить старый уклад.

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