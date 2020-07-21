«Поправки» в ремонт: в России хотят ввести запрет на установку некоторых б/у запчастей

Новые правила вступят в силу не раньше 2022 года. К этому времени власти должны разработать механизм, который позволит контролировать соблюдение нормы.

В России сейчас нет запрета на установку б/у деталей при ремонте автомобилей, так что рынок таких комплектующих в стране довольно обширен. Однако в скором времени с него могут исчезнуть некоторые товары, ведь ремонтировать с их помощью машины будет нельзя. Соответствующие поправки планируют внести в действующий в РФ техрегламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств.



Как сообщает «Коммерсант», в случае одобрения изменений в документе появится перечень компонентов ТС, «повторное использование которых не допускается». В список войдут: подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, а также глушители.

По словам автора пакета поправок, заместителя гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергея Аникеева, перечисленные комплектующие «являются критичными для обеспечения безопасной езды». Он пояснил, что их, как правило, демонтируют с либо со старых машин, либо с тех ТС, которые были повреждены в ДТП. В этих случаях нельзя гарантировать, что у таких компонентов нет скрытых повреждений или так называемых «усталостных разрушений».



Он также добавил, что снятые со старых и повреждённых машин запчасти часто восстанавливают «в гаражных условиях». То есть никто не проверяет характеристики таких деталей, а значит, они могут не обеспечивать и требуемый уровень безопасности.



На подготовку поправок ушло три года, ход работ контролировали в Министерстве промышленности и торговли РФ. Свои комментарии в ходе общественного обсуждения проекта изменений в техрегламент прислали представители компаний АВТОВАЗ, МАЗ, КАМАЗ, УАЗ, а также Группы ГАЗ, Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и других. В НАМИ отметили, что новые правила вступят в силу не раньше середины 2022 года.

Пока что не ясно, кто и каким образом будет контролировать соблюдение новых правил ремонта автомобилей: не исключено, что рынок по перепродаже «бэушных» деталей из перечня «запрещёнки» просто уйдёт в тень. Также инициаторы не сообщают, как планируется наказывать нарушителей (вероятно, это будут штрафы, а для сервисных центров – ещё и приостановка деятельности).



По мнению заместителя начальника управления методологии урегулирования убытков РСА Андрея Маклецова, с документом возникнут проблемы, ведь сейчас нередко клиенты заключают соглашения со страховщиками, чтобы при восстановительном ремонте можно было использовать б/у запчасти, это позволяет отремонтировать те машины, детали для которых больше не выпускаются или же не завозятся в РФ. Он считает, что запрет вводить не нужно, лучше решить проблему введением системы сертификации комплектующих «с пробегом», то есть чтобы специалисты на СТО подтверждали необходимый уровень качества и безопасности используемых для ремонта компонентов.

Ранее стало известно о том, что максимальный срок ремонта автомобилей по ОСАГО увеличивать не будут. Сейчас он составляет не более 30 рабочих дней – отсчёт ведётся с момента предоставления повреждённой машины на станцию техобслуживания. Предлагалось увеличить этот срок до 45 рабочих дней, но поправка не нашла отклика ни у профильных ведомств, ни у Центробанка.

