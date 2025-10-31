Новинки ×

Porsche 718 Cayman следующего поколения: новые изображения

31.10.2025

Недавно в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового поколения спорткара Cayman, позволяющие рассмотреть все основные особенности его внешнего вида.

Среднемоторное купе Cayman дебютировало в 2005 году и было сделано на базе родстера Porsche Boxster второго поколения. Сегодня на конвейере третья генерация модели, премьера которой состоялась в 2016 году. Таким образом, уже совсем скоро спорткару исполнится 10 лет, и давно назрела потребность в преемнике. Немецкий автопроизводитель активно тестирует прототипы следующего поколения, которые недавно в очередной раз попались в объектив фотошпионов.

Cayman в целом сохранит привычные среднемоторные пропорции, при этом по дизайну будет заметно отличаться от нынешней модели. Спереди новинку легко будет узнать по достаточно узким фарам трапециевидной формы, напоминающим обновившуюся в прошлом году модель Taycan. Одним из наиболее заметных изменений во внешности станет линия крыши, которая теперь будет покатой подобно лифтбеку. Заднее стекло, выполняющее роль крышки багажника, теперь удлинится вплоть до фонарей. Сами фонари будут сделаны в нынешнем стиле Porsche и будут представлять из себя растянутую во всю ширину кормы светодиодную полоску.

Рендер нового Porsche 718 Cayman

Изначально новое поколение Cayman (а вместе с ним и родственного Boxster) разрабатывалось только в виде электромобиля. Ожидается, что базовые версии получат один электромотор на задней оси и задний привод, а более мощные модификации оснастят двумя электромоторами и, соответственно, полным приводом. Однако не так давно под давлением запросов потенциальных покупателей Porsche заявила о разработке также бензинового варианта спорткара, причём сразу в топ-версиях.

Рендер нового Porsche 718 Cayman

Первыми дебютируют электрические версии Cayman и Boxster, и их премьера состоится в 2016 году. Между тем, в прошлом месяце официально представили обновлённый Porsche 911 Turbo S.

