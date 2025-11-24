Porsche 911 GT3 Manthey Kit: более эффективная аэродинамика и доработанное шасси

Компания Porsche представила комплект доработок Manthey Kit для актуального купе 911 GT3 поколения 992.2, он адресован любителям трек-дней и позволяет заметно улучшить время прохождения круга. Турецкий гонщик Айханджан Гювен, действующий чемпион DTM, уже прогнал Porsche 911 GT3 Manthey Kit по Северной петле Нюрбургринга, сумев в неидеальных погодных условиях показать очень достойное время — 6 мин 52,981 с.

Время Гювена на Нордшляйфе за рулём Porsche 911 GT3 Manthey Kit поколения 992.2 могло быть и лучше, так как трасса местами была влажной, но прогресс по сравнению с машиной прежнего образца (поколения 992.1) в любом случае есть: прежнее время, показанное в 2022 году французским гонщиком Кевин Эстре, — 6 мин 55,737 с. В следующем году Porsche собирается улучшить время круга 911 GT3 Manthey Kit поколения 992.2, как только будут позволять погодные условия. Тем не менее неидеальным временем решили похвастаться, так как уже весной 2026 году комплект Manthey Kit для Porsche 911 GT3 поколения 992.2 поступит в продажу.

Напомним, что Manthey Racing GmbH — это немецкая гоночная команда, на 51% принадлежащая компании Porsche. Помимо участия в гонках Manthey Racing разрабатывает тюнинг-киты для дорожных моделей Porsche, которые оптимизируют их ходовые качества для езды по гоночному треку. В прошлом году Manthey Racing и Porsche представили комплект Manthey Kit для купе 911 GT3 RS поколения 992.1, сама «эр-эска» с тех пор так и не была обновлена. Ну а обычный Porsche 911 GT3 перешёл в поколение 992.2 в октябре прошлого года.

Комплект Manthey Kit для свежего Porsche 911 GT3 выглядит не так монструозно, как для «эр-эски», и менее эффективен по части прижимной нагрузки, но в целом рецепт примерно тот же, и он работает. Полностью переработан профиль днища, на 12 мм удлинён передний бампер и перепрофилированы воздушные каналы в нём, установлены боковые канарды, увеличен диффузор в заднем бампере, установлено более крупное антикрыло на корме, задние колёса оснащены плоскими углепластиковыми колпаками, уменьшающими боковые завихрения воздуха. В итоге в трековом режиме прижимная нагрузка на скорости 285 км/ч достигает 540 кг (у комплекта Manthey Kit для Porsche 911 GT3 RS — 1000 кг).

В подвеске установлены новые регулируемые амортизационные стойки с более жёсткими пружинами. В виде опции доступны облегчённые кованые колёса на 20 либо 21 дюйм с центральной гайкой крепления. В тормозной системе установлены усиленные стальные трубки подвода тормозной жидкости — они немного улучшают быстродействие системы. Для машин, оснащённых карбон-керамическими тормозными дисками, Manthey Racing предлагает более термостойкие и износостойкие гоночные колодки.

Среди опций, не влияющих на скорость, есть карбоновые накладки на пороги, световые проекции надписей Manthey на землю, буксирные петли (их необходимо демонтировать перед выездом на дороги общего пользования), комплект углепластиковых воздухозаборников и различные варианты цветовой кастомизации.

Цена Porsche 911 GT3 Manthey Kit поколения 992.2 пока не объявлена, а стандартный спорткар сейчас стоит в Германии от 209 000 евро, он оснащён 4,0-литровой атмосферной оппозитной «шестёркой» (510 л.с., 450 Нм), коробку передач можно выбрать — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот» PDK. С МКП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, с «роботом» — 3,4 с, максимальная скорость — 313 и 311 км/ч соответственно.