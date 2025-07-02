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Porsche обновила полноприводные двухдверки 911 Carrera 4S

02.07.2025 11 0 0

Семейство модели немецкой марки пополнилось за счёт посвежевших купе, кабриолета и тарги. Автомобили получили такую же технику, как и заднеприводные 911 Carrera S.

Porsche 911 актуального поколения (c индексом 992) дебютировал осенью 2018 года. Процесс планового обновления семейства модели стартовал ещё весной 2024-го, а посвежевшие заднеприводные купе и кабриолет 911 Carrera S были рассекречены в начале текущего года. Теперь настала очередь презентации обновлённых полноприводных двухдверок Porsche 911 Carrera 4S.

На фото: обновлённые тарга, купе и кабриолет Porsche 911 Carrera 4S

Сегодня немецкая марка презентовала посвежевшие Porsche 911 Carrera 4S в кузовах купе, кабриолет и тарга (в отличие от купе и кабриолета, которые предлагаются и с задним приводом, тарга имеет только полный привод). В ходе обновления модели получили другой передний бампер с иначе оформленными воздухозаборниками и изменённый задний бампер. Кроме того, теперь в список стандартного оснащения входит матричная головная оптика.

Салон посвежевших двухдверок Carrera 4S получил кожаную отделку (уже в базе), а также устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Второй ряд для купе предлагается в качестве бесплатной опции: у стандартных машин за передними сиденьями располагается багажная полка. При этом кабриолет и тарга остались, как и ранее, исключительно с четырёхместной компоновкой салона.

Полноприводная система купе, кабриолета и тарга Porsche 911 Carrera 4S по-прежнему предполагает наличие многодисковой муфты подключения передних колёс с жидкостным охлаждением, в ходе обновления было пересмотрено только передаточное отношение.

Мотор такой же, как у дебютировавшей в январе обновлённой версии 911 Carrera S: речь идёт о 3,0-литровой бензиновой оппозитной битурбошестёрке, которой достались новые турбокомпрессоры и доработанная система охлаждения. Максимальная мощность составляет 480 л.с. (на 30 «лошадок» больше, чем у дореформенной версии), крутящий момент не изменился и равен 530 Нм.

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В пару этому двигателю предлагается безальтернативная восьмиступенчатая роботизированная коробка передач PDK с двойным сцеплением. Время разгона с места до «сотни» указано для версий с опциональным пакетом Sport Chrono: обновлённое купе выполняет это упражнение за 3,3 секунды, кабриолет и тарга – за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 308 км/ч.

На фото: салон обновлённого Porsche 911 Carrera 4S

В списке стандартного оснащения посвежевших Porsche 911 Carrera 4S числятся: активный дифференциал Porsche Torque Vectoring Plus, спортивная выхлопная система, а также тормоза от исполнения Carrera GTS (диаметр передних тормозных дисков составляет 408 мм, задних – 380 мм). За доплату доступны карбон-керамические тормоза, подруливающая задняя ось, адаптивная подвеска PASM в сочетании с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом.

Цены на обновлённые двухдверки на домашнем рынке, в Германии, уже известны. Так, за купе просят не менее 163 000 евро (эквивалентно примерно 15,2 млн рублей по текущему курсу), покупка кабриолета обойдётся минимум в 177 200 евро (около 16,5 млн рублей), а за Porsche 911 Targa 4S придётся заплатить как минимум 178 900 евро (около 16,7 млн рублей).

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