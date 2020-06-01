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Порванные «шторки»: BMW отзывает в России седаны 5 и 7 серий

01.06.2020 109 0 0

Под отзыв попали «пятёрки» поколения G30 и «семёрки» поколения G11/G12, выпущенные в период с июля 2016 года по апрель 2017 года. На них необходимо заменить бракованные оконные подушки безопасности.

 

У BMW опять проблемы с системами пассивной безопасности: на прошлой неделе мы рассказывали об отзывах нескольких моделей в связи с разрывом водительских подушек и сбоями в работе преднатяжителей ремней, а теперь объявлена кампания по замене оконных подушек или так называемых шторок безопасности, которые при ДТП закрывают собой боковые оконные проёмы и предохраняют головы седоков от получения травм. Выяснилось, что при изготовлении этих подушек поставщик (его имя не афишируется) использовал некондиционный (сырой) реагент пиропатрона. Из-за этого реагента пиропатрон может сработать с избыточной силой, развалиться на части и порвать подушку. Водитель и пассажиры таким образом рискую вдвойне: могут получить травмы от разрушенных деталей инфлятора и от ударов о незащищённые порванной подушкой поверхности кузова. Несчастных случаев в связи с выявленным дефектом официально не зафиксировано, хотя проблема, по сути, такая же, как у многострадальных фронтальных подушек Takata.

Дефект этот глобальный, из-за него в частности в мае отзывали машины в США и Южной Корее. В России в группе риска находятся 76 автомобилей, список их VIN-номеров можно скачать с сайта Росстандарта. Механики авторизованных сервисных центров BMW бесплатно заменят дефектные шторки (правую и/или левую в зависимости от модели) на новые, надлежащего качества. Процедура замены, согласно документам американского Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), довольно муторная, длится минимум два часа, требует разборки внутренней обшивки кузова и множество операций с электроникой, на которую работа оконных подушек завязана. В общем, задачка не для стажеров.

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