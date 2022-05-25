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Повышенный комфорт: модели Bentley теперь доступны в «спокойном» исполнении Azure

25.05.2022 82 0 0

Новые версии автомобилей британского бренда уже доступны для заказа. Исполнение доступно для Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur, Continental GT и Continental GT Convertible.

 

Марка Bentley числится в составе немецкого концерна Volkswagen и занимается разработкой и производством люксовых автомобилей. По данным сайта Carsalesbase, в течение последних двух лет у бренда на европейском рынке наблюдается отрицательная динамика. Так, в «ковидном» 2020-ом клиенты купили 2999 экземпляров, что почти на 11% меньше, чем годом ранее. А по итогам 2021-го дилеры реализовали 2908 машин («минус» 3%). В текущем году у марки пока фиксируется прирост – в январе-феврале 2022-го в Старом Свете продажи составили 586 машин, что на 60,5% больше, чем за первые два месяца предыдущего года.

В актуальной линейке британского бренда насчитывается пять моделей, потому что в Bentley считают разные модификации кузова, как отдельные единицы. Так, в списке числятся кроссовер Bentayga, его «растянутая» версия Bentayga EWB, представленная совсем недавно, седан Flying Spur, а также купе Continental GT и кабриолет Continental GT Convertible. Теперь все перечисленные автомобили предлагаются в новом исполнении Azure.

Наименование Azure (в переводе с английского – «лазурь») может показаться знакомым: дело в том, что в период с 1995-го по 2009 год компания Bentley продавала четырёхместные кабриолеты под этим именем, всего было выпущено два поколения модели. Непосредственного преемника у неё не было: следом производитель разработал кабриолет с названием Bentley Grand Convertible, но выпустил его скромным тиражом всего в 19 экземпляров.

Теперь производитель снова решил пустить звучное имя в обиход: правда, его отдали не новинке марки, а очередному исполнению, которое доступно для всего нынешнего модельного ряда. В компании пояснили, что версия предполагает новый уровень комфорта и безопасности; по расчётам производителя, автомобили в исполнении Azure рассчитаны на плавные спокойные поездки с минимальным уровнем стресса, причём это касается не только пассажиров, но и водителя.

В списке отличий новой версии от других вариантов числится отделка салона. Azure предполагает использование нейтральной цветовой гаммы в оформлении, а также традиционных материалов. Кроме того, автомобили снабдили наиболее комфортными в том числе передними креслами с самыми разными регулировками, чтобы сидения можно было полностью настроить под себя.

Визуально модели в новом исполнении можно отличить по накладкам на порогах и оригинальным колёсным дискам размером 22 дюйма. Кроме того, на кузове и передней панели размещены соответствующие версии шильдики, помимо этого, название вышили на спинках сидений. Ещё у всех моделей в варианте Azure подвеска с активными стабилизаторами и комфортными настройками. Моторная гамма у машин Bentley осталась прежняя.

Самым дорогим исполнением для моделей британского бренда по-прежнему остаётся Mulliner: для этой версии предусмотрена индивидуальная отделка. Сейчас автомобили в варианте Azure уже доступны для заказа.

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