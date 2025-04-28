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  • Похожий на Лянчу Стратос китайский спорткар Small Sports Car SC01 выходит на рынок

Похожий на Лянчу Стратос китайский спорткар Small Sports Car SC01 выходит на рынок

28.04.2025 167 0 1

Small Sports Car — самая странная из известных нам китайских компаний, у которой даже нет собственного сайта. В минувшую субботу её основатель Фэн Сяотун объявил на своей страничке в социальной сети Weibo о старте продаж дебютной модели — электрокупе SC01, производить его будет завод компании JMEV в Наньчане.

Фэн Сяотун — это довольно известный в Китае видеоблогер и специалист по тюнингу автомобилей, который решил стать автопроизводителем и создал компанию Small Sports Car (SSC). Премьера дебютной модели SSC — электрического спорткара SC-01 — состоялась в сентябре 2022 года, но его подготовка к производству сильно затянулась, за что Фэн Сяотун публично извинялся перед своими поклонниками и потенциальными клиентами.

Фэн Сяотун собственной персоной

26 апреля этого года SC01 (теперь так, без дефиса) официально поступил в продажу, но никакого торжественного мероприятия по этом поводу не было — возможно, SSC просто не может его себе позволить, хотя китайские СМИ утверждают, что одним из ранних инвесторов SSC была компания Xiaomi. SC01 доступен для заказа в единственной фиксированной комплектации по цене 229 800 юаней (2,61 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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У Small Sports Car нет лицензии автопроизводителя — в Китае получить её довольно сложно, поэтому Фэн Сяотун договорился с компанией Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle об использовании её лицензии для выпуска своего спорткара. Jiangxi Jiangling Group New Energy Vehicle — это созданное в 2019 году совместное предприятие китайской Jiangling Motors Corporation Group и французской Renault Group, в Китае оно работает под торговой маркой JMEV и выпускает недорогие электромобили. Электроседан JMEV Yi известен в России как Амберавто А5. Эмблема JMEV стилизована под ромбик Renault — её получил в том числе спорткар SC01, официальное рыночное наименование которого — JMEV 01, при этом на официальном сайте JMEV такой модели нет.

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Снаружи SC01/JMEV 01 напоминает Лянчу Стратос, итальянскую раллийную легенду 1970-х. В основе кузова китайского спорткара лежит стальной трубчатый каркас, наружные панели выполнены из лёгкого композита. Технические характеристики в очередной раз уточнены. Габаритная длина — 4106 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1170 мм, колёсная база — 2503 мм. Подвеска — пружинная, типа пуш-род, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Диаметр вентилируемых тормозных дисков — 360 мм, спереди установлены 6-поршневые суппорты, сзади — 4-поршневые. Штатная размерность шин — 245/40 ZR 18.

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Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось), каждый выдаёт до 160 кВт (217,5 л.с.), максимальная совокупная отдача — 320 кВт (435 л.с.) и 560 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Батарея ёмкостью 60 кВт·ч расположена вертикально за сиденьями водителя и единственного пассажира, её полного заряда должно хватить на 500 км пробега по циклу CLTC или 6-8 быстрых кругов по автодрому. Для отвода тепла от силовой установки используются вентиляторы, установленные в корме за фонарями, пар выходит через окружающие их решётки. Снаряженная масса спорткара — 1365 кг.

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Салон у SC-01/JMEV 01 совершенно нетипичный для современного китайского электромобиля: здесь нет мультимедийного экрана и дорогих материалов отделки, все кнопки крупные и физические, часть из них размещена под потолком. Щиток приборов виртуальный, но графически стилизован под аналоговый. Режимы силовой установки выбираются кнопками на центральном тоннеле, над ними возвышается классический рычаг ручного тормоза.

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Вряд ли SC-01/JMEV 01 будет пользоваться ажиотажным спросом в Китае — местный потребитель спорткары не жалует, но Фэн Сяотун рассчитывает продавать свою машину и на внешних рынках — например, в Японии, где лёгкие и сравнительно доступные спорткары вызывают живой интерес, да и Lancia Stratos для японских автолюбителей — не пустой звук.

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