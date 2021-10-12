Пойманным на нетрезвом вождении водителям угрожают пожизненным лишением прав

Речь идёт о тех, кто попался на этом серьёзном нарушении ПДД не в первый раз. Соответствующую инициативу к 1 ноября должны разработать профильные ведомства.

Вождение в состоянии опьянения в России считается серьёзным нарушением правил дорожного движения. Согласно сегодняшним нормам, наказанием для автомобилистов, которые в первый раз были пойманы на «нетрезвой езде» или отказались от медосвидетельствования, является лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. Если водители попадаются на повторном нарушении, то сумма взыскания увеличивается до 200 тыс. – 300 тыс. рублей; кроме того, в качестве наказания судья может выбрать обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или же реальный тюремный срок.



Законодатели в течение последних лет активно занимаются ужесточением наказания автомобилистов, пойманных за рулём в состоянии опьянения. Так, в 2019 году власти приняли решение увеличить максимальный срок лишения свободы за «пьяное» ДТП, в котором есть погибшие: теперь не девять, а пятнадцать лет. А в июле текущего года в силу вступили поправки к статье 264.1 УК РФ, они сделали более суровым наказание для нарушителей-рецидивистов: теперь ранее имевших судимость за «нетрезвую» аварию автомобилистов могут приговорить к лишению свободы на три года.

Теперь в правительстве снова заговорили о необходимости усиления санкций в отношении водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения. Как сообщает «Коммерсант», вице-премьер Марат Хуснуллин обратился к профильным ведомствам с поручением разработать инициативы, касающиеся уголовной ответственности за «пьяную» езду и пожизненного лишения водительских прав для автомобилистов, пойманных на повторном нарушении.



По словам чиновника, смертность в авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, снижается, но не так быстро, как требуется. Согласно действующему плану, к 2030 году в России показатель смертности в ДТП должен сократиться до четырёх человек на 100 тыс. населения. Отметим, по итогам 2020 года этот показатель составляет 10,9 (то есть почти 11 человек на 100 тыс. населения).

Согласно статистике ГИБДД, в общей сложности в России по итогам прошлого года произошло 18 582 «ДТП с участием водителей с признаками опьянения». Речь идёт как о тех, чьё нетрезвое состояние было подтверждено, так и о тех, кто отказался от проведения проверки. Этот результат на 3,9% меньше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 4438 человек (меньше на 0,6%), травмы получили 24 809 участников (меньше на 6,9%).



Предполагается, что до 1 ноября текущего года МВД, Минздрав и Минюст должны представить «согласованные предложения», касающиеся введения уголовной ответственности для пьяных водителей в зависимости от степени опьянения. Речь идёт о том, что такая санкция будет применяться при достижении определённого уровня алкоголя в организме (правда, пока не уточняется какого именно уровня). На сегодняшний день допустимой нормой в РФ считается 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, либо 0,3 г на литр крови.

По словам Марата Хуснуллина, подсчитано, что 88% от общего количества смертей в авариях, случившихся по вине нетрезвых водителей, приходятся на случаи, когда у зачинщиков ДТП в крови обнаруживают свыше 1 промилле алкоголя в крови (то есть 1 г в литре крови). Не исключено, что именно это значение станет «порогом» для применения более серьёзного наказания.



Кроме того, предлагается разработать инициативу, согласно которой тех, кто попался на повторном нарушении, будут лишать водительских прав пожизненно. Ещё им хотят запретить управлять гидроциклом, яхтой, снегоходом, самолётом, поездом и запретят иметь оружие. Предполагается, что появится схема, в соответствии с которой всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду, будут в обязательном порядке ставить на учёт в наркодиспансеры.

