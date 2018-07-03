Правительство РФ начало распределять деньги на дороги по остаточному принципу

Министерство транспорта РФ экономит на дорогах Дальневосточного федерального округа, с таким мнением выступил полпред президента на Дальнем Востоке и в Арктике, вице-премьер Юрий Трутнев. Он обратился к ведомству с вопросом о значительном сокращении финансирования работ по содержанию трасс в субъектах региона.

По его словам, в 2013 году объём финансирования содержания автомобильных дорог в Хабаровском крае составлял около 4 млрд. руб. В 2017-ом выделенная сумма была равна 536 млн. руб. (что почти в 7,5 раза меньше). В текущем году кабмин намеревается направить на указанные цели лишь 292 млн. руб. (в 1,8 раза меньше по сравнению с прошлым годом).

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Юрий Трутнев не понимает, как при таких объёмах финансирования дальневосточный регион сможет содержать и реконструировать свою дорожную сеть. Проблема для региона весьма актуальна: полпред президента на Дальнем Востоке и в Арктике пояснил, что в 2017 году в регионе в автомобильных авариях погибло 907 человек. При этом в большинстве случаев причиной ДТП стало низкое качество асфальтового полотна, отсутствие разделительных полос и заграждений на опасных участках дорог.

Напомним, правительство России реализует проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будет улучшено состояние дорог 38 агломераций, в том числе Владивостокской и Хабаровской. В конце прошлого года стало известно, что и Приморскому краю и Хабаровскому краю в 2018 году в рамках программы выделят по 730 млн. руб. Сейчас длится первый этап проекта, он включает в себя работы по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети. На втором этапе, который стартует в 2019 году, дороги в регионах начнут строить и реконструировать.

Если дорожную сеть дальневосточного региона кабмин развивать не спешит, то с кемеровской областью ситуация иная: сегодня, 3 июля 2018 года, стало известно о том, что правительство РФ выделило из резервного фонда 1 млрд. руб. на завершение строительства автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». По словам премьер-министра РФ уже в 2019 году на участке Ленинск-Кузнецкий – Кемерово (с 255 по 274 км) можно будет пустить движение.

Кстати, Кемеровская агломерация также входит в список тех, на которые распространяется проект «Безопасные и качественные дороги». По данным кабмина, в 2018 году Кемеровской области в рамках программы выделят 1,46 млрд. руб.

Отметим, в Кемеровской области по итогам 2017 года произошло 2 952 ДТП, из них 1 462 аварии случились при сопутствующих нарушениях в содержании дорог. На них пришлось 49,5% от общего количества. Для сравнения, в Хабаровском крае за прошлый год ГИБДД зафиксировала 1 929 инцидентов, из них «с участием» плохих дорог произошла 921 авария, то есть их доля составила 47,7%.